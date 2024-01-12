Пятница, 12 Января 2024 17:25

АрмИнфо.Нагорно-Карабахский конфликт и возможный приток в Армению более 100 000 этнических армян, бежавших из "азербайджанского анклава", доминировали в событиях в стране в 2023 году. Об этом говорится в докладе Международная правозащитная организация Human Rights Watch в рамках обзора ситуации по правам человека в мире в разделе Армении.

В докладе отмечается, что хотя конституционные реформы в стране застопорились, власти продолжали проводить секторальные реформы в отношении судебной системы, полиции, прав инвалидов и образования.

"Правозащитные группы выразили обеспокоенность по поводу эффективности судебных реформ и беспристрастности процесса привлечения к ответственности судей, подозреваемых в предполагаемых нарушениях. Они также раскритиковали отсутствие комплексных реформ полиции.

Сферы, вызывающие постоянную обеспокоенность в области прав человека, включают жестокое обращение с задержанными со стороны правоохранительных органов, домашнее насилие, дискриминацию людей с ограниченными возможностями, а также насилие и дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности", - пишут авторы статьи.

Касаясь последствий нагорно-карабахского конфликта, аналитики организации отмечают, что более 100 000 этнических армян, почти все армянское население Нагорного Карабаха, бежали в Армению "в сентябре после военной операции Азербайджана по восстановлению полного контроля над анклавом".

"Военная операция Азербайджана последовала после месяцев острой нехватки продовольствия, медикаментов, средств гигиены и других предметов первой необходимости в регионе из-за нарушения Азербайджаном автомобильного и пешеходного движения между Арменией и Нагорным Карабахом с декабря 2022 года", - указывается в тексте.

В разделе о полицейских злоупотреблениях и безнаказанности, авторы отмечают, что отсутствие эффективной ответственности за злоупотребления правоохранительных органов является постоянной проблемой.

"Власти часто проводят расследования жалоб о жестоком обращении в рамках преступлений, связанных с "злоупотреблением служебным положением", за которыми следуют мягкие меры наказания", - отмечается в докладе, где перечисляют случаи подобных злоупотребление и безнаказанности за подобные действия.

Касаясь свободы слова и информации в стране, авторы доклада указывают, что хотя клевета декриминализирована, политики и представители частного бизнеса часто обращаются в гражданский суд против журналистов и средств массовой информации, втягивая их в длительные судебные тяжбы и угрожая тяжелыми финансовыми штрафами.

"Местная группа по защите интересов СМИ сообщила, что с января по сентябрь средствам массовой информации было предъявлено 23 новых иска о клевете.

В марте парламент принял поправки, устанавливающие дополнительные основания для отклонения запросов на предоставление публичной информации. Согласно новому постановлению, агентство может отказаться предоставлять информацию, если она содержит "официальную информацию ограниченного распространения" - расплывчатые формулировки, открывающие дверь для необоснованной цензуры", - отмечает HRW.

В докладе также указывается отсутствие комплексного плана по внедрению общинных услуг для людей с ограниченными психосоциальными умственными возможностями, и отдается приоритет учреждениям и институциональному уходу.

Также указывается на надлежащую защиту женщин от насилия. В этом ключе отмечается, что в Армении есть только два приюта для жертв домашнего насилия, в которых в общей сложности могут разместиться 24 женщины плюс их дети. Причем эти приюты постоянно переполнены, а защита женщин остается неэффективной и омрачена решениями судов, аннулирующими приказы полиции о срочном вмешательстве.

В разделе сексуальной ориентации и гендерной идентичности подчеркивается, что лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ) продолжают сталкиваться с дискриминацией, притеснениями и насилием. В качестве позитивного шага указывается то, что власти Армении в декабре 2022 года отменили политику, запрещающую мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами, сдавать кровь.

В разделе "Ключевые международные акторы", в частности, отмечается: Председатель Европейского совета Шарль Мишель в течение 2023 года проводил встречи с лидерами Армении и Азербайджана, обсуждая вопросы, связанные с Лачинским коридором (единственной дорогой, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией), делимитацией границы, транспортными связями и мирным соглашением, которое также будет затрагивать права и безопасность этнического армянского населения Нагорного Карабаха. Соединенные Штаты также выступили посредниками в нескольких раундах переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, направленных на достижение "долгосрочного мирного соглашения".

В феврале Европейский Союз запустил гражданскую миссию в Армении (EUMA), разместив наблюдателей вдоль армянской стороны границы с Азербайджаном и стремясь внести вклад в стабильность, укрепить доверие в пострадавших от конфликта районах и обеспечить среду, "благоприятную для усилий по нормализации" отношений между сторонами.

В своих заключительных замечаниях от ноября 2022 года Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Армению обеспечить лучшее представительство женщин во всех ветвях власти, ускорить принятие находящегося на рассмотрении закона о юридическом равноправии и принять модель "фактического равенства". Он также призвал власти ликвидировать устойчивые гендерные стереотипы в судебных и правоохранительных органах, криминализировать все формы гендерного насилия в отношении женщин и обеспечить эффективное расследование всех случаев домашнего насилия. Комитет также рекомендовал властям принять меры по борьбе с дискриминацией в отношении лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов женщин и обеспечить, чтобы трансгендеры, включая женщин, могли менять гендерный маркер в своих паспортах и других документах, удостоверяющих личность.

Рабочая группа ООН по использованию наемников совершила свой первый визит в Армению в феврале 2023 года.

В ходе июньского заседания Комитета партнерства Республики Армения и Европейского Союза ЕС подчеркнул важность независимой и эффективной судебной системы и борьбы с коррупцией. Он также призвал власти Армении предпринять дополнительные усилия по ликвидации всех форм дискриминации.

В своей мартовской резолюции об отношениях ЕС-Армения Европейский парламент осудил блокаду Лачинского коридора и отметил гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Он также призвал Армению ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) и улучшить защиту прав человека, особенно женщин и меньшинств, включая ЛГБТ.

В октябре парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута, учредительного договора Международного уголовного суда.