Пятница, 12 Января 2024 16:56

АрмИнфо. Комитет по международным отношениям и обороне Палаты лордов 10 января провел слушания по Нагорному Карабаху и армяно-азербайджанским отношениям.

Как сообщает пресс-служба Армянского национального комитета Великобритании, в ходе слушаний Томас де Ваал и Марина Нагай были приглашены в качестве экспертов для высказывания своего независимого мнения по вопросам, поднятым в Палате лордов.

Отмечается, что Армянский национальный комитет Великобритании принял участие в слушаниях в лице его председателя Аннет Москофян. Ранее АНК-Великобритания разослал членам комитета брифинги по вопросам военных преступлений, этнических чисток и геноцида, уничтожения культурного и религиозного наследия в Арцахе, а также военнопленных и незаконных похищений. АНК-Великобритания также попросил экс­генпрокурора МУС Луиса Морено Окампо, Институт Лемкина, Фонд Татояна представить отчеты комитету перед сессией по этим вопросам.