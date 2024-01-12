Пятница, 12 Января 2024 16:44

АрмИнфо.В результате войн имеются останки, экспертиза по опознанию которых проводилась несколько раз и результаты были одинаковыми, но родственники отказываются организовать похороны. Об этом 12 января на пресс-конференции заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

"Эти судебно-генетические экспертизы проводились и за рубежом при поддержке и посредничестве Красного Креста", - сказала глава Минздрава.

По словам министра, должны быть приняты решения относительно идентифицированных случаев в Армении и за рубежом: неправильно хранить останки годами даже в холодильнике. "Похороны должны состояться, формат и принципы их проведения, которые должны быть максимально приемлемыми и учитывать все тонкости темы, будут решены в рамках межведомственной комиссии", - сказала Аванесян.

Она добавила, что группа родителей отказывается принимать факт гибели своих детей и не верит в результаты проведенных экспертиз. Был случай, когда экспертиза установила личность погибшего участника 44-дневной войны, но родственники отказались хоронить останки. В этом случае государство должно взять на себя процесс захоронения.