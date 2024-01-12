Пятница, 12 Января 2024 16:41

АрмИнфо. Любые оценки о прогрессе, регрессе или стагнации в переговорах со стороны официального Еревана - это абсолютная прерогатива этого государства. Об этом в ходе брифинга 12 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу дать оценку заявлению главы МИД Армении Арарата Мирзояна о неком регрессе в армяно-азербайджанских переговорах.

"Мне кажется правильнее узнать подробности у армянских коллег. Они, как представители суверенного государства имеют безоговорочное право на то, чтобы давать собственные оценки", - сказала она, не исключив наличия связи между сказанным Мирзояном и визитом в преддверии этого заявления спецпредставителя США по переговорам на Кавказе в Ереван.

"Но, опять же, это вопрос к Армении. Это вопросы должны решаться между армянским обществом и государственными структурами, политиками, которых избрали для реализации национальных интересов", - подчеркнула она.

Вместе с тем, российский дипломат подчеркнула, что Москве обратили внимание на комментарий председателя Постоянной комиссии по внешним связям НС Армении, депутат от фракции "Гражданский договор" Саркиса Ханданяна о том, что переговорный площадки Вашингтона и Брюсселя "имеют международный авторитет и этом добавляет им легитимности". "Знаете, в стремлении понравиться Западу нужно не доходить до крайности и срываться в абсурд", - сказала она, с сожалением констатировав, что авторы подобных заявлений попросту утратили чувство меры.

По ее словам, безальтернативная дорожная карта для установления действительно устойчивого мира на Южном Кавказе - это комплекс трехсторонних заявлений лидеров Армении, Азербайджана и России в период с 2020 по 2022 годы.

"Вашингтон и Брюссель их либо прямо копировали, либо переиначивали в угоду собственным конъюктурным интересам. О какой легитимности таких псевдо посредников вообще может идти речь притом, что коллективный Запад во главе с США занимается откровенным надругательством над международным правом, провоцирует воины и конфликты, устраивает цветные революции, навязывает выдуманные ими же правила, разрушает государственность суверенных и независимых стран. И еще один важный момент, не будут ли на этих площадках, "предающих большую легитимность", обсуждаться такие предложения, которые идут в разрез с национальными интересами", - задалась она вопросом.

При этом дипломат посоветовала знать историю, как своей страны, региона так и международную. В этом ключе она напомнила, что многие союзники Вашингтона и Брюсселя в одночасье становились врагами.

"Это вопрос не только нашей оценки. Это вопрос национальных интересов и национальной безопасности самой Армении. Применительно армяно-азербайджанской нормализации - мы все видели, чего стоит Западное посредничество. Ведь именно на саммитах под эгидой ЕС в Праге и в Брюсселе армянская сторона признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, полностью позабыв о необходимости обеспечения прав и безопасности его армянского населения. Чем это всё закончилось, вы все прекрасно знаете", - резюмировала представитель российского МИД.