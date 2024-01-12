Пятница, 12 Января 2024 14:24

АрмИнфо.В 2023 году продолжился рост количества пассажиров компании <Южно- Кавказская железная дорога>: услугами пригородных и международных поездов компании воспользовалось более 538 тысяч человек, что больше показателя 2022 года на 7,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО <ЮКЖД>.

При этом, как отмечает источник, рост пассажиропотока обеспечен за счет внутренних перевозок пригородными электропоездами. За прошлый год в международном сообщении, по маршрутам Ереван-Батуми-Ереван и Ереван- Тбилиси-Ереван, перевезено 57 тысяч пассажиров (-2% к 2022 году), а в местном сообщении 481 тысяч пассажиров (+8,7%). Спад в международном сообщении обусловлен сокращением пассажиров между Ереваном и Тбилиси, в то время, как на маршруте Ереван-Батуми-Ереван количество пассажиров увеличилось на 58%.

Наибольший прирост в пригородном сообщении обеспечен за счет маршрутов Ереван-Ерасх-Ереван и Ереван-Аракс-Ереван. Также в прошлом году по заказу сторонних организаций ЮКЖД осуществила восемь туристических (чартерных) рейсов, на которых перевезла 5 тысяч пассажиров.

<Рост пассажиропотока связан с развитием предоставляемых компанией услуг и привлечением пассажиров с автомобильного на железнодорожный транспорт, - отмечает начальник Дирекции пассажирских перевозок Грант Микаелян. - К примеру, с прошлого года мы внедрили современную систему продажи билетов на электропоезда. Мы также стали предоставлять услуги камеры хранения, развивали станционные услуги, направленные на повышение удобства и комфорта пассажиров на наших основных железнодорожных вокзалах>.