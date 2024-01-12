Пятница, 12 Января 2024 14:22

АрмИнфо.Осуществляемые в сфере здравоохранения Армении реформы, в первую очередь, направлены на повышение качества оказываемых услуг. Об этом 12 января на пресс-конференции заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Она отметила, что наряду с повышением качества медицинских услуг продолжается программа модернизации инфраструктур сферы здравоохранения. Правительственная программа по модернизации как минимум 50 больниц продолжается нормальными темпами. В этой связи, будет продолжена по линии капитальных расходов программа реконструкции и ремонта как общинных больниц, так и поликлиник. В прошлом году изменились подходы и в отношении амбулаторного звена. В 2023 году стартовали работы по разработке проектно-сметной документации 20 амбулаторий и 9 поликлиник. Тендеры на проведение строительных работ, которые начнутся в текущем году, уже состоялись.

Министр отметила также, что в 2023 году возросли объемы медицинских услуг, оказываемых в рамках государственного заказа. В частности, в течение прошлого года населению было оказано 861,8 тысяч больничных услуг, что более чем на 94 тысяч превосходит объемы услуг 2022 года. При этом, в прошлом году снизилось количество случаев летальных исходов. Аванесян указала также на важность внедрения так называемой системы бонусов, благодаря которой значительная часть медицинских услуг будет перенесена из больничного сектора в сектор первичной медицинской помощи. В основном, речь в данном случае идет о раннем предупреждении заболеваний.

Министр сообщила, что с момента аккредитации с 1 января 2023 года медицинских работников, около 30 тысяч сотрудников сферы здравоохранения получили соответствующие сертификаты. Этот процесс продолжится и в текущем году и будет касаться новых сотрудников. Параллельно ведется работа по внедрению системы лицензирования врачей. Пакет соответствующих законодательных инициатив уже находится в парламенте страны.