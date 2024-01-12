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 Пятница, 12 Января 2024 14:13
Марианна Мкртчян

New Lines: Азербайджан строил концентрационный лагерь для заключения в тюрьму 10000-30000 арцахских армян

New Lines: Азербайджан строил концентрационный лагерь для заключения в тюрьму 10000-30000 арцахских армян

АрмИнфо. Перед последней агрессией, приведшей к этнической чистке Арцаха, Азербайджан строил концентрационный лагерь для заключения в тюрьму 10000-30000 арцахских армян. Об этом свидетельствует расследование New Lines.

Как пишет источник, строительство лагеря началось ориентировочно летом 2022 году в Акне (Агдаме), перешедшем под азербайджанский контроль после широкомасштабной войны против Республики Арцах осенью 2020 года.

Также отмечается, что высокопоставленный правительственный чиновник Армении сообщил New Lines, что Ереван обладал секретной информацией о строительстве такого сооружения еще до сентябрьского наступления (19 сентября 2023 года - ред.), заявив, что правительство полагало, что оно предназначалось для более чем 10 000 человек. Также отмечается, что в МИД Азербайджана не ответил на просьбу New Lines уточнить характер сооружения, выявленного по спутниковым снимкам.

В своем расследовании источник восоздал хронологию событий, для чего также были использованы спутниковые снимки Planet Labs PBC.

"Теория распознавания образов позволило нам обнаружить повторяющиеся элементы, в то время как сопоставление признаков помогло нам сравнить эти элементы с известными тюремными структурами в других странах, в том числе и в Турции. Дедуктивное мышление позволило нам сделать вывод, исходя из наличия этих особенностей, о возможности того, что рассматриваемое учреждение может быть предполагаемым лагерем. Ход строительства объекта в Агдаме, как видно на спутниковом снимке, сделанном в мае 2023 года, демонстрирует решетчатые конструкции, подобные тем, которые используются в тюремных корпусах или военных спальных помещениях.  Несмотря на отсутствие действующих тюремных элементов, таких как сторожевые башни и ограждения по периметру, централизованная планировка незавершенного проекта на пустынном ландшафте и значительные пробелы, намекающие на будущие дворы для прогулок, позволяют предположить, что охраняемое учреждение является основой для тюрьмы", - пишет источник.

Издание связывает заявление Госдепа США о приветствии анонса Азербайджаном якобы "помиловании" с тем, что в Госдепе обладали данными о строительстве этого концентрационного лагеря.

Как рассказал источнику экс-госминистр Арцаха Артак Бегларян, ныне беженец в Армении, что впервые услышал весть о строительстве массовой тюрьмы в Агдаме для армянских мужчин еще более года назад. "Позже я получил некоторое подтверждение от спецслужб о том, что у властей Азербайджана была такая идея и проект, но самостоятельно проверить информацию не мог. Власти Нагорного Карабаха не обнародовали эту информацию. Во-первых, мы не были убеждены в ее полной реальности, а во-вторых, мы не хотели способствовать азербайджанскому психологическому террору против нашего народа. Однако это не остановило распространение слухов", - пояснил Бегларян.

При этом он выразил убеждение, что страх массового тюремного заключения в стране, лишенной реальной системы правосудия и разжигающий институциональную антиармянскую ненависть, существенно повлиял на поведение людей во время и после сентябрьской геноцидной агрессии, а именно на массовый исход населения.

Издание также отмечает не случайность места, выбранного для концентрационного лагеря. Как отмечает издание, скорее всего это связанно с высказываниями премьер- министра Армении Пашиняна на Мюнхенской конференция по безопасности, где тот сказал:  "Когда

армянский царь Тигран Великий вел переговоры с римским полководцем Помпеем, не было страны с названием Азербайджан".

"Если предполагаемое место действительно является тюремным лагерным комплексом, его расположение предполагает наличие определенных психологических соображений, учитывая его близость к важным памятникам армянской культуры. Это место расположено на окраине более крупного археологического комплекса Тигранакерта, где находится 2000-летняя эллинистическая армянская цитадель, армянская церковь седьмого века и азербайджанские памятники XVIII века, включая крепость Шахбулак и мечеть",  - пишет источник. 

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