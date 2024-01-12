Пятница, 12 Января 2024 14:12

АрмИнфо.В Москве назвали деструктивными и не соответствующими действительности претензии армянских политиков, что российские миротворцы молча наблюдали за этнической чисткой в Нагорном Карабахе.

Так, 12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу дать оценку обвинениям армянских политиков касательно того, что российские миротворцы молча наблюдали за этнической чисткой в Арцахе, в частности, сказала:

"Мы видим эти заявления. Считаем их деструктивными и самое главное не соответствующими действительности. Странно, что они продолжаются. У нас налажен очень хороший и доверительный плотный диалог с коллегами из МИД Армении".

Вместе с тем она отметила, что Москва неоднократно доводила свою позицию армянской стороне по поводу подобных заявлений и отмечала, что они лишь создают новые проблемы в двусторонних отношениях. "И, конечно же, подобные заявления не содействуют ни чему: ни укреплению двусторонней повестки, ни решению региональных проблем, но, к сожалению, видимо, это кому-то там выгодно", - сказала российский дипломат, затруднившись сказать, действительно ли это выгодно Армении.

При этом Захарова отметила, что подобные заявления, по мнению Москвы - это попытки подтасовать факты ради снятия с себя ответственности. "По другом я не могу это оценить", - сказала дипломат.

Вместе с тем она напомнила, что российские миротворцы решением Совфеда РФ от 18 ноября 2020 года были направлены в регион "для соблюдения режима прекращения огня в соответствии с трехсторонними договоренностями от 9 ноября", и "во избежание массовой гибели жителей Нагорного Карабаха, а также причинения существенного ущерба гражданским объектам".

В этом ключе, обратившись к тем, кто распространяет такие обвинения, она задалась вопросом, что же из вышесказанного не было выполнено. "Если у кого-то найдется совесть, а в отсутствии совести - наглость сказать, что что-то из этого не выполнено, пожалуйста факты предоставьте! Положите на стол ваши аргументы. Ведь их нет. Теперь уже истерики и оскорбления", - сказала она, еще раз подчеркнув, что российские миротворцы выполнили задачи, которые стояли перед ними. Захарова еще раз подчеркнула, что именно благодаря профессионализму российских миротворцев в ходе эскалации 19 сентября 2023 года удалось остановить боевые действия. "Наши российские миротворцы предоставляли укрытие для мирных жителей, осуществляли доставку гумпомощи, организовывали медицинскую эвакуацию. И никто не имеет право их оскорблять. А тем, кто будет их оскорблять, мы дадим ответ",

- заявила она.

Касаясь вопроса этнической чистки, дипломат предложила предоставить подтверждающие это документы международных организаций, которых в Ереване считают авторитетными, к примеру ООН или другой организации. "Если есть хоть какой- то документ или заявление, которое свидетельствовало, что подобные этнические чистки были, будьте добры предоставьте нам ссылки", - цинично сказала Захарова, которая почему-то не удосужилась сказать, как же так получилось, что в Арцахе не осталось ни одного армянина, если этнических чисток там не было.

При этом Захарова, заверяющая об отсутствии этнических чисток в Нагорном Карабахе, в своем следующем предложении заявила, что Москва неоднократно подчеркивала необходимость обеспечения условий для возвращения армянского населения в Карабах, основываясь на заявлениях Баку.

"Мы фиксировали необходимость обеспечения надлежащих прав и безопасности армянского населения Карабаха, и готовы оказывать всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента", - подытожила она.

Отметим, что только бывший генеральный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо опубликовал два отчета о Геноциде народа Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Более того, об этом неоднократно сигнализировал Институт по предотвращению геноцида Лемкина.