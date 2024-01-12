Пятница, 12 Января 2024 14:06

АрмИнфо. Крупнейший телекоммуникационный оператор Армении, компания Team Telecom Armenia сообщила о запуске третьего международный канала связи, имеющего стратегическое значение для страны. Интернет-кабель позволит диверсифицировать входящую в страну инфраструктуру, повысив уровень интернет-безопасности.

Новый канал связи имеет пропускную способностью более 1 Тбит/с. Он соединит Армению с крупнейшим центром обмена данными в Европе – Франкфуртом-на-Майне через Грузию и Россию, став альтернативой существующему интернет-кабелю Грузия – Болгария (София), проходящему по дну Черного моря.

«За последние два года мы существенно улучшили существующую инфраструктуру в Армении, минимизировав количество аварий, однако за пределами страны они по-прежнему остаются неконтролируемыми. Эксплуатируя новые каналы, мы предотвращаем проблему доступа в Интернет в случае международных аварий и имеем еще один запасной путь, повышая уровень надежности Интернета и информационной безопасности страны", - сказал Айк Есаян, генеральный директор Team Telecom Армения.

До сих пор компания использовала каналы из Грузии и Ирана. Напомним, что благодаря Team Армения также стала транзитной страной интернет-экспорта для 5 стран Ближнего Востока.