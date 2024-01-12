Пятница, 12 Января 2024 14:11

АрмИнфо. Для Армении и армянского народа теплые армяно- иранские отношения, имеющие давнюю историю и основанные на взаимном уважении, имеют особое значение, и сегодня динамично развиваются. Об этом 12 января в ходе встречи с послом Ирана в РА Мехди Собхани заявил руководитель парламентской группы дружбы Армения-Иран Геворк Папоян.

Как передает пресс-служба Национального Собрания РА, коснувшись двустороннего сотрудничества, которое включает в себя экономику, энергетику, транспорт, высокие технологии и многие другие области, Геворг Папоян подчеркнул необходимость усилий, направленных на увеличение объемов двустороннего товарооборота. Руководитель парламентской группы дружбы указал на важность продления бартерной сделки <газ в обмен на электроэнергию>, выразив уверенность, что в результате совместных шагов в ближайшем будущем будет достигнут ощутимый прогресс.

Говоря о важных инфраструктурных проектов, Папоян подчеркнул необходимость полноценного запуска проекта дорожного коридора <Север-Юг> и международных транспортных маршрутов, соединяющих Персидский залив с Черным морем. Он указал на участие иранских компаний в строительных работах 32-километрового участка дороги Агарак- Каджаран в Сюникской области.

Парламентарий также подчеркнул важность межпарламентских связей в укреплении основ взаимовыгодного сотрудничества. По его словам,

площадки с различными парламентскими форматами дают возможность обсудить многие вопросы, представляющие двусторонний интерес.

Депутат отметил, что Иран был и остается для Армении особым партнером, который своей сбалансированной политикой способствует установлению и укреплению мира и стабильности в регионе.

"Сегодня Армения находится на чувствительных поворотах истории", - сказал Посол Ирана в РА. Он отметил, что политические отношения должны проложить путь экономическим отношениям. Посол подчеркнул важность правильной организации работы инфраструктур.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также проект <Перекресток мира>. Папоян подчеркнул, что политика и подходы Армении и Ирана в отношении полной эксплуатации региональных каналов связи в основном последовательны. В этой связи он подчеркнул четкую позицию Республики Иран относительно территориальной целостности, нерушимости границ и суверенитета Армении. "Уверен, что в результате совместных усилий мы сможем в ближайшем будущем укрепить наше межгосударственное сотрудничество во благо двух дружественных народов и укрепления региональной стабильности", - сказал Папоян.

<Мы хотим иметь долгосрочные стратегические отношения с Арменией>, - отметил Мехди Собхани