Пятница, 12 Января 2024 13:45

АрмИнфо. Музей Лувра готовит открытие нового отдела византийского искусства и восточного христианства - включая Армению. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Дипломат напомнил, что один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира ежегодно посещает 9,6 млн человек. По его словам, он является самым посещаемым музеем в мире.

"Лувр готовит открытие нового отдела византийского искусства и восточного христианства - включая Армению.

В Армении Лувр привносит свой опыт в реконструкцию музея Эребуни", - написал посол.