Пятница, 12 Января 2024 13:41

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил признательность за усилия по установлению мира в регионе, покинувшей пост министра иностранных дел Франции Катрин Колонне.

"Выражаю вам искреннюю признательность за дружбу и прекрасное армяно-французское сотрудничество, которые мы установили в особенно трудный для Армении период, а также за ваши постоянные усилия по достижению справедливого и прочного мира в нашем регионе", - написал Мирзоян в своем микроблоге в Твиттер (ныне X).

Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон 11 января утвердил состав нового правительства Франции. Катрин Коллну на посту министра иностранных дел и Европы сменил генеральный секретарь партии "Возрождение" и супруг нынешнего премьер- министра Атталя Стефан Сежурне.

Один из главных сюрпризов политической жизни Франции - назначение Рашиды Дати, бывшего министра юстиции при президенте Николя Саркози, министром культуры вместо Римы Абдул-Малак.

Согласно СМИ, Дати привлекает внимание своей связью с авторитарным азербайджанским государством. Будучи членом совета директоров Ассоциации друзей Азербайджана, признанной ключевым игроком в "икорной дипломатии" во Франции, Дати демонстрирует тесные связи с Азербайджаном.

В своем примечательном заявлении в июле прошлого года Рашида Дати высоко оценила Азербайджан в качестве "мирового примера", подчеркнув его "гармоничные отношения между религиозными и этническими группами".