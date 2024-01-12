Пятница, 12 Января 2024 13:39

АрмИнфо. В рамках дальнейшего развития армяно- казахстанского сотрудничества в Ереване состоялись переговоры между АО "Авиационная администрация Казахстана" и Комитетом гражданской авиации Армении.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в Армении, в ходе беседы стороны выразили взаимный интерес в расширении взаимодействия в сфере авиации путем установления прямых связей в части обмена опытом, взаимной поддержки в рамках международных организаций и объединений и др.

Особый интерес у армянской стороны вызвал казахстанский опыт администрирования в авиационной сфере, подготовке специалистов. Выражен взаимный интерес к налаживанию прямых авиасообщений между столицами двух стран.

Следует отметить, что авиационные власти Армении в 2023 году поддержали инициативу Казахстана по созданию "ЕврАзийской Конференции Гражданской Авиации".