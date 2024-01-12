Пятница, 12 Января 2024 13:37

АрмИнфо. США по-прежнему верят, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном возможен. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс- секретаря Госдепа США Ведант Патель на уточнение, есть ли прогресс в армяно-азербайджанских переговорах после визита старшего советника по Кавказу Луиса Боно в регион.

"Это то, над чем ведомство будет продолжать работать. Очевидно, что координатор Боно, Госсекретарь и другие продолжают активно этим заниматься. У меня просто сейчас нет для вас никаких обновлений", - добавил Патель.

Он также не стал комментировать вопрос о возможных предстоящих встречах с Ереваном и Баку в Вашингтоне, отметив, что у него нет никакой информации по этому поводу.

Отметим, что в начале недели Луис Боно посетил Ереван, где провел встречи с главой МИД Армении и секретарем Совбеза. Согласно азербайджанским СМИ, в Баку отказались принимать Боно на фоне последнего отчета госсекретаря США. В посольстве США в Ереване ушли от прямого ответа на вопрос, действительно ли Боно отказались принимать в Баку.