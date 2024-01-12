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АрмИнфо. США по-прежнему верят, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном возможен. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс- секретаря Госдепа США Ведант Патель на уточнение, есть ли прогресс в армяно-азербайджанских переговорах после визита старшего советника по Кавказу Луиса Боно в регион.
"Это то, над чем ведомство будет продолжать работать. Очевидно, что координатор Боно, Госсекретарь и другие продолжают активно этим заниматься. У меня просто сейчас нет для вас никаких обновлений", - добавил Патель.
Он также не стал комментировать вопрос о возможных предстоящих встречах с Ереваном и Баку в Вашингтоне, отметив, что у него нет никакой информации по этому поводу.
Отметим, что в начале недели Луис Боно посетил Ереван, где провел встречи с главой МИД Армении и секретарем Совбеза. Согласно азербайджанским СМИ, в Баку отказались принимать Боно на фоне последнего отчета госсекретаря США. В посольстве США в Ереване ушли от прямого ответа на вопрос, действительно ли Боно отказались принимать в Баку.
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|В Армении врачи должны будут получить соответствующую лицензию - министр
|КПП "Маргара" на армяно-турецкой границе готов к эксплуатации: Замглавы КГД РА
|New Lines: Азербайджан строил концентрационный лагерь для заключения в тюрьму 10000-30000 арцахских армян
|Москва не усмотрела этнических чисток в Арцахе, но готова содействовать возвращению армянского населения в свои дома
|Посол Ирана: мы хотим иметь долгосрочные стратегические отношения с Арменией
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|Госдеп: США по-прежнему верят в возможность установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном
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|Андраник Кочарян: Вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении возможен в ближайшей перспективе
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|Экс-замглавы МИД Армении назначен послом в Китае
|Политолог: Холодок в российско-турецких отношениях может изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе
|Буду рад принять Вас в Армении с официальным визитом: Пашинян поздравил новоназначенного премьера Франции
|В посольстве США в Армении уклонились от ответа на вопрос, планировался ли визит Луиса Боно в Азербайджан
|Мнение: Стремление заключить мир "без свидетелей" с Арменией побуждает Азербайджан идти на конфронтацию с Западом
|Секретарь Совбеза Армении примет участие в очередной встрече по "украинской формуле мира"
|По следам увольнений: Служба госконтроля проведет проверки в Комитете градостроительства
|Правительство Армении поможет вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в вопросах трудоустройства
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|Правительство Армении утвердило перечень сведений, отнесенных к гостайне, по ведомственной принадлежности
|Политик о выступлении Алиева: Азербайджан пытается захватить армянские территории на участке севернее Сотка и до Ноемберяна
|Давид Худатян назначен губернатором Армавирской области Армении
|Партия "Общественный голос" исключила из партии ее основателя - скандального блогера Вардана Гукасяна
|В Париже проходит выставка "Нагорный Карабах: армянское наследие под угрозой"
|Тюрколог: "Мирный договор" - это всего лишь простая манипуляция с целью сломить сопротивление народа Армении
|ANCA приветствует внимание Конгресса на атаки на армянский квартал Иерусалима
|3.945.010 драмов - в Фонд здоровья детей Армении. Сила одного драма за январь будет направлена в фонд «Армянские матери»
|Посол Армении в Греции подверг резкой критики действия новоиспеченного азербайджанского НПО
|Глава МИД: Греция выступает за обеспечение необходимой солидарности и безопасности Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МИД Франции отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана
|Депутат: назначение или отстранения от должности главы МО не должно рассматриваться в привязке к несчастным случаям
|Пашинян уволил замглавы МИД
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Военная академия им. В.Саргсяна включена в состав Международной ассоциации Военных академий
|Премьер-министр Армении отмечает важность повышения дисциплины в ВС страны
|Греция готова поддержать Армению как в отношениях с ЕС, так и по диалогу об интеграции в европейскую семью
|Глава МИД Греции: Демократия, дипломатия и диалог должны лежать в основе решения споров
|Мирзоян: В вопросе развития и углубления отношений Армении и ЕС предстоит пройти долгий путь
|Йоргос Герапетритис: Греция однозначно выступает за сохранение христианских мест в Нагорном Карабахе
|Мир - это не просто отсутствие стрельбы: Глава МИД Армении о принципах мирного договора с Азербайджаном
|Украина реабилитировала Сергея Параджанова
|Депутат: Ереван считает, что переговоры с Баку должны продолжаться на западных платформах
|РПА: Армения все больше попадает в объятия авторитаризма
|Армения намерена стать участницей Соглашения государств СНГ по вопросам документирования лиц, подлежащих принудительной высылке
|Руководитель передовой группы МИД России провел встречу с мэром Капана по вопросу открытия российского Генконсульства в регионе
|Армения и Австрия будут сотрудничать в вопросе реадмиссии лиц, проживающих в ЕС без соответствующего разрешения
|Париж требует безотлагательного освобождения задержанного в Азербайджане гражданина Франции
|Пашинян с однопартийцами утвердил бюджет <Гражданского договора>
|Защитник прав человека Армении инициировала проведение обсуждений инцидентов со смертельным исходом в ВС
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