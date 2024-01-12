Пятница, 12 Января 2024 09:58

АрмИнфо.США поддерживают заключение мирного соглашения и установление стабильного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен касаясь ситуации на Южном Кавказе.

"Нас очень воодушевляет то, что они продолжают решать проблемы, которые остаются между ними и имеют мощную двустороннюю повестку дня. Нам еще есть над чем работать, и в той мере, в какой мы можем быть полезны, и мы будем рады оказать соответствующую поддержку. У нас полноценные отношения с обеими странами - от экономики до безопасности и политических связей, поэтому мы хотели бы, чтобы обе страны получили выгоду от мирного соглашения. Мы будем работать над этим наиболее приемлемым способом", - отметил дипломат.

Вместе с тем, по его заверению, это еще одна прекрасная возможность для обоих правительств на пути к тому, чтобы добиться еще больших результатов для своих народов.

По его словам, программа реформ в Армении очень впечатляет, а в Азербайджане ожидаются выборы, и страна хочет сыграть свою роль в региональном экономическом развитии.

"Мирный договор будет лишь способствовать реализации этих программ. Мы хотели бы обсудить с обеими странами все вопросы нашей повестки - от нашей обеспокоенности по поводу некоторых людей, находящихся под стражей, до двусторонних вопросов. У нас будет очень насыщенная повестка для продвижения вперед, и все это для того, чтобы способствовать стабильному, достойному миру между двумя странами", - резюмировал чиновник.