Четверг, 11 Января 2024 20:21

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, жилые дома 23-25 на пр. Комитаса, жилые дома 22-22/5 на улице Папазяна, жилой дом 48 на пр. Маштоца, жилой дом 8 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

09:30-15:00 село Воскетап; села Айгаван, Авшар, Покр Веди, Таперакан, Нор Кянк, Сисаван, Ванашен, Аралез и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Ехегнаван, Лусарат, Нояк; воинская часть, компания “Эл Ти Би”, монастырь “Хор Вирап” в селе Арарат; абоненты (не являющиеся жильцами) “Душунц Виктория”, станция операторов “Виваселл-МТС” в селе Ехегнаван; села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок “Веду Гину Горцаран”; станции операторов “Тим Телеком’, ‘Виваселл-МТС”, “Юком”, “Телестанция” в городе Веди;

10:30-12:15 частично село Бердик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

12:00-15։00 институт “Физики” и завод “Озонатор” в селе Гарни;

в Гегаркуникской области:

11։00–13:00 частично город Мартуни; населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-13:00 села Гош и Хачардзан;

11:00-14:00 села Лусадзор, Хаштарак, Лусаовит, Акнахбюр, медицинский центр “Вардапетян”, станция сотового оператора “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 296, 302 на пр. Аршакуняца, улица Ширака, частные дома на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 подъезды 9-13 жилого дома 19 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 3-17 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично села Гая, Акнашен и село Айкашен;

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 село Нор Ерзнка;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улица Азатамартикнери в городе Масис;

10:30-12:30 частично село Бердик;

в Тавушской области:

11:00-14:00 село Беркабер; станция компании “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-14:00 улицы Абовяна, Ереванян, Тевосяна, Карагюзян, Тавризян, Налбандяна, полиция, больница, почтовое отделение, рынок и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Лорийской области:

11:00-17:00 село Дарпас;

в Ширакской области:

12:00-16:00 улицы Баграмяна, Анкахутяна, кварталы “Лмбат”, “Хиванданоци”, медицинский центр Артика, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами) в Артикском регионе.