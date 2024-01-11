Четверг, 11 Января 2024 17:01

АрмИнфо. В турецко-российских отношениях повеяло холодом, считает политолог Степан Даниелян.

Свои предположения он аргументировал тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подвижках по вопросу вступления Швеции в НАТО, за что Турция рассчитывает получить новые истребители F16 и запасные части для существующих самолетов.

Даниелян констатировал, что членство Швеции в НАТО создает стратегические угрозы для России на Балтийском море и проблемы в сообщении с Калинградской областью.

"Кроме того, 16 декабря в Эр-Рияде прошла секретная встреча по украинскому вопросу с участием высоких чиновников Турции, Саудовской Аравии и Индии. А Великобритания была одним из главных организаторов встречи. Это также углубило недоверие, возникшее в отношениях между Турцией и Россией", - убежден эксперт.

Вместе с тем, политолог обратил внимание, что Великобритания является геополитической крышей Турции и Азербайджана. "Эти события могут создать новую ситуацию в армяно-азербайджанских переговорах. Вспомним, что после встречи Эрдогана и Путина в Сочи в сентябре прошлого года была завершена этническая чистка армян в Арцахе.

Неслучайно и то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, отказавшись от посредничества Евросоюза и США в армяно-азербайджанских переговорах, теперь отказывается и от посредничества Москвы и предлагает прямой армяно-азербайджанский формат, без посредников", - добавил он.

Даниелян назвал и примечательным тот факт, что после секретных переговоров, прошедших в Эр-Рияде, в Давосе ожидается дискуссия по мирному урегулированию на Украине, в которой примет участие и секретарь Совета безопасности Армении.

"Здесь возникают вопросы о том, в чем заключается политика так называемого правительства Армении, какие и чьи задачи они обслуживают и какие у них стратегические расчеты.

Постановка вопроса о стратегических расчетах правительства скорее риторический вопрос. Понятно, что стратегическое мышление и правительство Армении - понятия несовместимые", - резюмировал Даниелян.