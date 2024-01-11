Четверг, 11 Января 2024 16:40

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание недавно назначенному премьер-министру Франции Габриэлю Атталю.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании Пашинян, в частности, выразил уверенность в том, что правительства двух стран с новой силой будут взаимодействовать в целях дальнейшего углубления многосекторального сотрудничества между Арменией и Францией.

<Несомненно, дорожная карта армяно-французского экономического сотрудничества на 2021-2026 годы является эффективным инструментом для достижения этой цели, и я надеюсь, что мы используем все имеющиеся возможности для обеспечения ее успешной реализации.

Хотел бы подчеркнуть, что Армения высоко ценит важные последовательные усилия Франции в процессе преодоления геополитических вызовов, стоящих перед нашей страной, и установления долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Я глубоко признателен за Ваше постоянное внимание к вопросам, связанным с Арменией, и за Ваше теплое дружеское отношение к армянскому народу.

Буду рад принять Вас в Армении с официальным визитом, который придаст важный импульс обязательствам на высшем уровне по расширению нашего двустороннего сотрудничества.

Еще раз поздравляю Вас со вступлением на должность Премьер-министра Французской Республики и желаю успехов в Ваших начинаниях. Господин Премьер-министр, примите заверения в моем глубоком уважении>, - говорится в послании.