Четверг, 11 Января 2024 13:54

АрмИнфо. Правительство Армении 11 января утвердило программу содействия организации профессиональной подготовки и стажировки для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как заявил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, программа содействия состоит из трех компонентов. Первый компонент - это профессиональная подготовка с последующим обязательным трудоустройством в течение не менее трех месяцев, второй компонент - оплачиваемая стажировка с последующим обязательным трудоустройством в течение не менее трех месяцев и третий компонент - профессиональная подготовка с последующей оплачиваемой стажировкой и трудоустройством.

В случае первого компонента вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха будет предложена профессиональная подготовка продолжительностью до пяти месяцев. За это время работодатель должен решить, в каком учебном заведении и учебном центре будет проводиться обучение. Бенефициару программу будет выплачена стипендия в размере 50 тысяч драмов и еще 50 000 драмов на оплату обучения. Затем, представив справку о прохождении периода обучения, он подпишет с работодателем трудовой договор на срок не менее 3 месяцев и в течение трех месяцев работодателю будут возмещены налоги в размере 50 000 драмов. <При этом мы обеспечим как плату за обучение, так и стипендию на дни участия. И если работодатель не подпишет трудовой договор или расторгнет его до истечения трех месяцев, то бенефициару будут компенсированы стипендия и плата за обучение>, - указал министр.

Второй компонент касается получения оплачиваемого опыта работы и стажировок. Между работодателем и бенефициаром заключается шестимесячный контракт, три месяца из которых обязательно рассматриваются как оплачиваемая трудовая практика. Власти предоставят работодателю 165 000 драмов ежемесячно для выплаты бенефициару зарплаты и соответствующих налогов. При этом после уплаты налогов останется 120 000 зарплаты, заметил Мкртчян.

После прохождения практики работодатель обязуется обеспечить бенефициара работой еще на три месяца, за что работодателю в течение трех месяцев выплачивается максимум 50 000 драмов в месяц для уплаты обязательных налогов. В случае расторжения трудового договора, заключенного между работодателем и бенефициаром до истечения шести месяцев, работодатель обязан полностью вернуть сумму, выплаченную бенефициару в качестве заработной платы из суммы, предоставленной ему во время стажировки.

Третий компонент предполагает все вместе: и профобучение, и практику, и обязательное условие для приема на работу.

По словам министра, эта программа уже апробирована. Она уже реализована для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях 2016-2020 годов, и 70% из них остались на рынке труда.

На данном этапе планируется привлечь к программе 1000 граждан, расходы госказны оцениваются примерно 816 млн драмов.