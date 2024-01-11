Четверг, 11 Января 2024 13:52

АрмИнфо.Если гражданин зарегистрируется на сайте Police.am и попросит отправить ему уведомления в электронном виде, он получит за это 20%-ую скидку. Систему <скидок> за нарушения ПДД утвердили на заседании кабмина Армении 11 января.

Как заявил министр внутренних дел Ваге Казарян, представляя проект решения, в случае принятия проекта, граждане РА смогут воспользоваться преимуществами оцифровки. Так в случаях, когда гражданин обращается в roadpolice.am с требованием выслать ему на указанный им электронный адрес видео-фотосьемку с фактом его нарушения ПДД, то при оплате штрафа ему делается 20%-ая скидка.

Помимо этого, штраф за нарушение ПДД будет считаться уплаченной, если нарушитель оплатит его в размере 70% в течении 15 дней после передачи ему соответствующего решения. При этом, если решение о назначении административного акта (уведомление) гражданину будет передано в электронном варианте, то он сможет воспользоваться также вышеуказанной 20%-ой скидкой.

Он отметил, что проектом предлагается решение также для накопленной задолженности по штрафам. Так, если в течение трех месяцев с момента принятия закона гражданин оплатит 50% штрафа по своим делам в СПИСА, долг обнулится. <Допустим, если у гражданина имеется задолженность в 500 тыс драмов, он сможет обнулить долг оплатив 250 тыс драмов, плюс расходы по совершению исполнительных действий (в размере 5%) - в 6250 драмов (50% от исполнительных расходов)>, - пояснил премьер. Регулирование коснется примерно 2 млн исполнительных производств на сумму в 8 млрд драмов.

Власти Армении, в целях разгрузки Административных судов, предлагают также установить требование об обжаловании административных актов органов полиции МВД РА, а также его действий и бездействий, в вышестоящем в порядке подчиненности органе государственной власти, до обращения в суд.

Напомним, что ранее, при обсуждении законопроекта, премьер Пашинян указал, что решением власти не поощряют правонарушение, а поощряют процесс оцифровки. <В итоге государство выиграет больше от экономии, к примеру на бумагу, чем если бы собирала штрафы по старой методике>,

- сказал он. Министр юстиции Григор Минасян, в свою очередь, сообщил, что ежегодно для того, чтобы воспользоваться услугами <Айпоста> (отправка уведомлений судов, Дорожной полиции и др.) выделяется из госбюджета 3 млрд драмов.