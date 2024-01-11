Четверг, 11 Января 2024 13:50

АрмИнфо.Правительство Армении 11 января утвердило перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, по ведомственной принадлежности.

Как говорится в пояснении к документу, в соответствии со статьей 10 части 2 Закона <О государственной тайне> от 1 марта 2023 года и в целях реализации единой государственной политики в области шифрования информации Правительство утверждает перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, по ведомственной принадлежности.

В частности, в перечень государственных органов, уполномоченных распоряжаться информацией, содержащей государственную тайну, предлагается включить Службу государственной охраны РА. В перечень будут включены также Комитет градостроительства РА, Комитет кадастра, Совет Безопасности, Антикоррупционный комитет, МИД, министерство высокотехнологичной промышленности, министерство здравоохранения МОНКС и др.