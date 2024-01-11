Четверг, 11 Января 2024 13:45

АрмИнфо. Партия "Общественный голос" исключила из партии ее основателя - скандального блогера Вардана Гукасяна. Об этом говорится в заявлении совета правления партии.

"Вардан Гукасян больше не имеет политической связи ни с партией "Общественный голос", ни с фракцией партии в Совете старейшин Еревана", - говорится в заявлении партии, размещенном на ее странице в Facebook.

В политической силе отмечают, что Вардан Гукасян, как оказалось, имеет российское гражданство и прописан в городе Калининград. Между тем, согласно уставу партии, граждане иностранных государств не могут быть членами данной политической силы. Кроме того, на основании личных заявлений прекращено членство в рядах "Общественного голоса" еще 11 человек.

Правление подчеркивает, что человек, носящий имя Вардан Гукасян, собравшийся провести 19 января съезд партии, не имеет ничего общего с политической силой. "Обращаемся к правоохранителям Армении с просьбой не допустить проведения незаконного мероприятия", - говорится в заявлении.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана прошли 17 сентября, в который прошли пять политических сил: партии "Гражданский договор" (32,57%), "Национальный прогресс" (18,89%), "Общественный голос" (9,68%), "Республика" (11,32%), а также блок "Мать- Армения" (15,43%). Фракции партий <Мать Армения> и "Национальный прогресс" бойкотируют заседания Совета старейшин, и, по сути, именно от партии <Общественный голос> зависит обеспечение кворума на заседаниях Совета. Пока остается неизвестной позиция нового руководства партии по поводу участия или неучастия в заседаниях Совета старейшин Еревана.