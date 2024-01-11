Четверг, 11 Января 2024 10:57

АрмИнфо. Член комитета Палаты представителей США по иностранным делам Хоакин Кастро провел брифинг в Конгрессе, в ходе которого привлек внимание на участившиеся нападения на армянский квартал в Старом городе Иерусалима со стороны застройщиков, стремящихся захватить землю для строительства роскошных отелей. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

"Мы хотим поблагодарить представителя Кастро за то, что он привлек столь необходимое внимание Конгресса к участившимся жестоким нападениям на Армянский квартал Иерусалима - центральную опору христианского мира, настоящее сокровище всех религиозных традиций", - сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

В организации отметили, что на брифинге 5 января были представлены показания всемирно уважаемого израильского юриста и эксперта по Иерусалиму Даниэля Зайдемана, лидера движения Save The ArQ, защищающего права Армянского квартала Иерусалима Акопа Джерназяна и известного адвоката из США, представляющего общественность в продолжающемся судебном споре по поводу земли Карнига Керконяна.

ANCA призвал посла США по особым поручениям по вопросам религиозной свободы Рашада Хусейна четко и недвусмысленно осудить продолжающиеся попытки запугать историческое армянское христианское население Иерусалима в кампании X (ранее Twitter).

"Армянский квартал является неотъемлемой частью Старого города Иерусалима. Армянское присутствие в городе датируется 4 веком нашей эры", - напомнили в Организации.

Отметим, что армянский квартал Иерусалима уже которых раз подвергается нападкам со стороны радикальных групп в Израиле. Все это происходит на фоне молчания израильских властей. Последний подобный вопиющий акт произошел 28 декабря. Тогда более трёх десятков вооруженных людей в масках вторглись на территорию "Коровьего сада", совершили насильственные действия, в результате которых священнослужители Патриархии и члены местной армянской общины получили различные телесные повреждения.

Данные действия осудили французского консульство в Израиле и Первопрестольный Эчмиадзин, Киликийский Католикосат ААЦ.

Отметим, что Армянский Патриархия сдала в аренду израильской компании на 99 лет часть армянского квартала старого города Иерусалима. Армянская община Иерусалима выступила против данной сделки, организовав несколько акций протеста. 1 ноября текущего года глава канцелярии Иерусалимской Патриархии ААЦ отец Аган Гогчян сообщил, что Армянский Патриархат Иерусалима направил письмо компании Xana Gardens Ltd, в котором сообщает, что расторгает договор от 8 июля 2021 года относительно поместья "Коровий сад" в Армянском квартале Старого города в Иерусалиме.

После этого начали совершаться атаки на армянский квартал и представителей армянской общины. Данные действия израильских переселенцев были подвергнуты осуждению со стороны МИД Франции и России. МИД Армении хранит гробовое молчание по этому поводу, и делает вид, что ничего не происходит.

"Коровий сад" расположен на исторической горе Сион, в юго-западном углу Армянского квартала Иерусалима. Еще в ноябре 2021 года Высший духовный совет при Первопрестольном Эчмиадзине обсудил вопрос аренды поместья "Коровий сад" Иерусалимского Армянского Патриархата и призвал отменить это решение.