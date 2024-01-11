Четверг, 11 Января 2024 10:42

АрмИнфо.Идрам и IDBank подводят итоги декабрьской программы инициативы «Сила одного драма». Сумма, собранная от платежей клиентов обеих компаний в декабре, 3.945.010 драмов, будет направлена в Фонд здоровья детей Армении.

Подводя итоги года, руководитель отдела коммуникаций Idram-а и IDBank-а Татевик Вардеванян отметила, что им удалось поддержать более десятка инициатив и фондов. «Только за 2023 год мы направили более 40 миллионов драмов на различные инициативы в сферах здравоохранения, образования, а также инициативы по поддержке наших соотечественников, вынужденно переселенных из Арцаха», - отметила Татевик Вардеванян.

Накопленные за январь 2024 года «одни драмы» будут направлены в фонд «Армянские матери». По словам Наринэ Манукян, директора фонда: «Наша история сотрудничества с Idram имеет многолетнюю историю, и мы очень рады, что в этом месяце у нас снова появилась возможность работать с нашими партнерами ради улучшения здоровья сотни детей. Программа чрезвычайно важна для нас, поскольку в этом году мы привлекли детей с ограниченными возможностями, насильно переселенных из Арцаха, которым также необходимо реабилитационное лечение. Они будут бесплатно получать реабилитационную терапию в детских реабилитационных центрах «Дом мечты 1» и «Дом мечты 2».

Вы также можете стать послом доброй воли, не тратя ни одного драма. Для этого Вам просто необходимо совершать все свои платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформы IDBanking.am или через терминалы Idram и IDBank-а, и за каждый сделанный Вами платеж компании пожертвуют инициативе один драм.

Кстати, за время своей деятельности «Сила одного драма» направила более 150 миллионов драмов на десятки инициатив, способствующих развитию различных отраслей нашей страны и построению лучшего будущего для нашего народа.

В 2023 году «Сила одного драма» была направлена:

• Фонд «Музыка для будущего», образовательная программа «Талентум»: 3.008.215 драмов РА

• Установка солнечных водонагревателей в частных домохозяйствах жителей сельской местности Арцаха: 6.463.511 драмов РА

• Программа по раскрытию потенциала участников войны: 3.389.788 драмов РА

• Общественная организация «Дорога жизни»: 3.520.698 драмов РА

• Лагерь «Айорди»: 3.482.779 драмов РА

• Благотворительный фонд «Дети Армении»: 3.480.466 драмов РА

• СОС – Детские деревни: 3.500.572драмов РА

• Образовательная программа «Айк-Миру»: 3.397.784 драмов РА

• Инициатива «Айорди»: 3.580.216 драмов РА

• Проект создания теплиц в Сюнике: 3.588.848 драмов РА

• Фонду здоровья детей Армении: 3.945.010 драмов РА