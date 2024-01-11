Четверг, 11 Января 2024 10:41

АрмИнфо. Чувство безнаказанности в Баку достигло такого уровня, когда спонсируемый правительством несчастный реваншистский проект и искусственный субъект гордится этнической чисткой, совершенной против армян в Нагорном Карабахе, оправдывает культурный геноцид и считает себя вправе "преподать уроки" другим.

Так, отреагировал посол Армении в Греции Тигран Мкртчян на недовольство новоиспеченной азербайджанской организации "Община Западного Азербайджана" на заявление главы МИД Греции сделанное в Ереване.

Последний в Ереване заявил, что начнет кампанию в рамках Евросоюза и ЮНЕСКО по сохранению христианских памятников в Нагорном Карабахе и определению нанесенного им ущерба.