Четверг, 11 Января 2024 10:40

АрмИнфо.Греция имеет исторические связи с Арменией, это связи, имеющие многовековую историю. Об этом глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил после завершения своего официального визита в Армению в эфире греческой общественной телекомпании ERT, сообщает посольство РА в Греции.

Министр отметил, что в рамках визита в Ереван он встретился с премьер-министром, министром иностранных дел и секретарем Совета безопасности Армении, а также дипломатическое представительство Греции в республике.

При этом он напомнил, что Армения является дружественной страной для Греции.

"Греция именно в контексте этой вечной дружбы всегда заботится о том, чтобы обеспечить необходимую солидарность и безопасность Армении. Особенно сегодня, когда ее территориальная целостность находится под серьезным давлением из-за событий, происходящих на Южном Кавказе.

Особенно важно помочь нашей дружественной и союзной стране на всех международных площадках - в Евросоюзе, а также в ЮНЕСКО, для сохранения мирового культурного наследия и, где это необходимо, для обеспечения решения, которое будет справедливым, устойчивым и подтвердит принципы Устава ООН о территориальной целостности, неприкосновенности границ, а также позволит избежать любых враждебных действий.

Для греческого правительства, греческого государства принципиально оказание поддержки каждому, кто находится под защитой от любого вида агрессии", - заявил глава МИД Греции.