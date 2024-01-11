Четверг, 11 Января 2024 00:36

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 подъезды 9-13 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 5-14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Tолбухина, школа N77;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Монтеаван, Баграмян / Эчмиадзин/, Норакерт и Айгек;

в Араратской области:

12:00-13:00 частично села Ранчпар и Аракс;

10:00-13:00 частично улица Араратян в городе Веди; частично улицы Араратян, Шаумяна в городе Арарат;

10:30-12:30 частично село Востан;

11:00-15:00 села Дитак и Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Ереванян, Амбардзумяна, Нораван в городе Ехегнадзор;

10:00-13:00 частично улицы Вардадзор, Алавердян, Камо в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично микрорайоны 7, 8 в городе Абовян; частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Нор”, “Паргевашен”, “Арав-Аревелян” (юго-восточный), частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Таргманчац, Арапня, Прошян, Сафарян; улицы Раффи, Чаренца, Исаакяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Саят-Нова, Закаряна, Егвардецу, Ара Гехецика, Паруйра Севака, Нар-Доса, Спандаряна, Шаумяна, Зоравара Андраника.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, жилые дома 23-25 на пр. Комитаса, жилые дома 22-22/5 на улице Папазяна, жилой дом 48 на пр. Маштоца, жилой дом 8 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

09:30-15:00 село Воскетап; села Айгаван, Авшар, Покр Веди, Таперакан, Нор Кянк, Сисаван, Ванашен, Аралез и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Ехегнаван, Лусарат, Нояк; воинская часть, компания “Эл Ти Би”, монастырь “Хор Вирап” в селе Арарат; абоненты (не являющиеся жильцами) “Душунц Виктория”, станция операторов “Виваселл-МТС” в селе Ехегнаван; села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок “Веду Гину Горцаран”; станции операторов “Тим Телеком’, ‘Виваселл-МТС”, “Юком”, “Телестанция” в городе Веди;

10:30-12:15 частично село Бердик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

12:00-15։00 институт “Физики” и завод “Озонатор” в селе Гарни;

в Гегаркуникской области:

11։00–13:00 частично город Мартуни; населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-13:00 села Гош и Хачардзан;

11:00-14:00 села Лусадзор, Хаштарак, Лусаовит, Акнахбюр, медицинский центр “Вардапетян”, станция сотового оператора “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.