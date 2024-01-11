Четверг, 11 Января 2024 00:30

АрмИнфо. В настоящее время правоохранительные органы Армении проводят расследования по фактам инцидентов в вооруженных силах страны, по результатам которых будут выявлены имеющиеся проблемы в армии. Об этом 10 января журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Армен Хачатрян.

Напомним, что 9 января во 2-м армейском корпусе были зафиксированы сразу два инцидента. Рано утром на боевом посту было обнаружено тело военнослужащего-контрактника Карена Карапетяна с огнестрельным ранением. Спустя несколько часов на другом посту было найдено тело старшего лейтенанта Микаэла Даниеляна с огнестрельным ранением.

В этой связи, отвечая на вопрос о том, будет ли нести ответственность за эти инциденты министр обороны РА Сурен Папикян, депутат заметил, вопрос назначения или отстранения от должности главы оборонного ведомства не должен рассматриваться в привязке к несчастным случаям или преступлениям в армии. Хачатрян отметил, что глава оборонного ведомства несет политическую ответственность за армию, однако если мы будем увязывать вопрос работы в должности человека, несущего политическую ответственность за армию, то тогда министр обороны должен меняться каждую неделю или дважды в месяц, что абсурдно.

В то же время, как считает Хачатрян, все те лица, чья деятельность или бездействие привели к негативным последствиям, должны привлекаться к ответственности. Депутат напомнил про реформы, проводимые в армии, в особенности после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. По его словам, многое изменилось в армии, в том числе, и сокращение случаев неуставных отношений в рядах ВС Армении. <Попытки привнести в ВС дворовую культуру должны быть искоренены навсегда>, - подчеркнул парламентарий.