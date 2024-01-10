Среда, 10 Января 2024 15:33

АрмИнфо. Военная академия им. Вазгена Саргсяна Минобороны Армении с 9 января 2024 года включена в состав Международной ассоциации Военных академий.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в результате реализованной масштабной образовательной реформы Академия получила возможность подать заявку на членство в Международной ассоциации Военных академий.

"С учетом реализованных Академией образовательных реформ заявка была одобрена. Вступив в Международную ассоциацию, членами которой являются 19 Военных академий (США, Канада, Германия, Франция, Швеция, Испания, Бразилия, Катар, Польша, Южная Корея, Южная Африка, Колумбия, Филиппины, Косово), Военная академия им. Вазгена Саргсяна получает новые возможности для широкого международного сотрудничества. В частности, возможность воспользоваться многочисленными образовательными программами ведущих военных учебных заведений мира, в том числе обмен студентами, переподготовка и обмен преподавателями, реализация совместных образовательных программ, учений и т. д.", - говорится в сообщении Минобороны Армении.