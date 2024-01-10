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АрмИнфо. Военная академия им. Вазгена Саргсяна Минобороны Армении с 9 января 2024 года включена в состав Международной ассоциации Военных академий.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в результате реализованной масштабной образовательной реформы Академия получила возможность подать заявку на членство в Международной ассоциации Военных академий.
"С учетом реализованных Академией образовательных реформ заявка была одобрена. Вступив в Международную ассоциацию, членами которой являются 19 Военных академий (США, Канада, Германия, Франция, Швеция, Испания, Бразилия, Катар, Польша, Южная Корея, Южная Африка, Колумбия, Филиппины, Косово), Военная академия им. Вазгена Саргсяна получает новые возможности для широкого международного сотрудничества. В частности, возможность воспользоваться многочисленными образовательными программами ведущих военных учебных заведений мира, в том числе обмен студентами, переподготовка и обмен преподавателями, реализация совместных образовательных программ, учений и т. д.", - говорится в сообщении Минобороны Армении.
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|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Военная академия им. В.Саргсяна включена в состав Международной ассоциации Военных академий
|Премьер-министр Армении отмечает важность повышения дисциплины в ВС страны
|Греция готова поддержать Армению как в отношениях с ЕС, так и по диалогу об интеграции в европейскую семью
|Глава МИД Греции: Демократия, дипломатия и диалог должны лежать в основе решения споров
|Мирзоян: В вопросе развития и углубления отношений Армении и ЕС предстоит пройти долгий путь
|Йоргос Герапетритис: Греция однозначно выступает за сохранение христианских мест в Нагорном Карабахе
|Мир - это не просто отсутствие стрельбы: Глава МИД Армении о принципах мирного договора с Азербайджаном
|Украина реабилитировала Сергея Параджанова
|Депутат: Ереван считает, что переговоры с Баку должны продолжаться на западных платформах
|РПА: Армения все больше попадает в объятия авторитаризма
|Армения намерена стать участницей Соглашения государств СНГ по вопросам документирования лиц, подлежащих принудительной высылке
|Руководитель передовой группы МИД России провел встречу с мэром Капана по вопросу открытия российского Генконсульства в регионе
|Армения и Австрия будут сотрудничать в вопросе реадмиссии лиц, проживающих в ЕС без соответствующего разрешения
|Париж требует безотлагательного освобождения задержанного в Азербайджане гражданина Франции
|Пашинян с однопартийцами утвердил бюджет <Гражданского договора>
|Защитник прав человека Армении инициировала проведение обсуждений инцидентов со смертельным исходом в ВС
|Число претендентов на пост президента Азербайджана сократилось с 17- и до 7-и
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|Начальник Генштаба ВС Армении посетил 2-й армейский корпус на фоне сообщений о смерти двух офицеров за день на боевых позициях
|Рыцарь свободы и красоты
|Армения присоединяется к соглашению о взаимном признании ученых степеней граждан ЕАЭС
|Норвегия предоставит дополнительно 50 млн норвежских крон для содействия беженцам из Арцаха
|В Армении судья за мошенничество приговорен к 4 годам лишения свободы
|Жанна Андреасян приняла учителей со средним профобразованием, уволенных из-за профнепригодности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении музеи для получения статуса должны будут пройти аккредитацию
|По делу об убийстве контрактника задержан солдат-срочник: СК Армении
|В Армении медицинско-социальная экспертиза инвалидов будет заменена оценкой их функциональных возможностей
|Вице-спикер НС и представитель Госдепа США обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений
|Ереван и Афины обсудили вопросы расширения повестки двустороннего сотрудничества
|Месроп Аракелян: Демонтаж теннисных кортов в центре Еревана - это следствие позорного госуправления
|У Армении больше нет никаких ожиданий от ОДКБ - секретарь Совбеза
|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего-контрактника
|МИД Армении отчитался премьеру о проделанной за год работе
|Политик: где он, Запад, когда в Армении попираются свободы человека и демократия?
|Армения и Азербайджан договорились в конце января провести встречу комиссий по делимитации - секретарь Совбеза
|Боно регулярно проводит переговоры с ключевыми заинтересованными сторонами в Армении и Азербайджане в поддержку мирного процесса - посольство США
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Скончался известный армянский журналист, главред газеты "Иравунк" Ованес Галаджян
|Папа Римский вновь призвал к миру между Арменией и Азербайджаном и указал на право армян Арцаха вернуться в свои дома
|Вице-председатель АНК присоединился к группе лиц, выступивших гарантами в отношении находящегося под арестом вице-председателя РПА
|Ильхам Алиев демонстративно не принимает верительные грамоты посла США - СМИ
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
|Оппозиционер: у Пашиняна проявляется ненависть ко всему национальному, в том числе к ААЦ
|В ряде европейских стран пройдут акции с требованием защитить права народа Арцаха
|Министр: в текущем году будет представлен эскиз правительственного квартала за пределами Еревана
|Ответственные за недобросовестное выполнение работ должны нести соответствующее наказание - министр
|В вопросе расследований военных преступлений Армения не одинока - министр
|Глава Халк Маслахаты Туркменистана провел встречу с президентом ОАЭ
|Армения продолжает работу по возвращению всех армянских военнопленных - министр юстиции РА
|Министр: с января текущего года начнется процесс обсуждений по Концепции реформ Конституции РА
|Проект строительства в Армении нового уголовно- исправительного учреждения вступает в завершающую фазу - министр
|Международное сообщество в своё время проигнорировало военные преступления Азербайджана в Арцахе - оппозиционный депутат
|В Армении есть закрытые автодороги, <Ларс> открыт
|Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов - прогноз синоптиков
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|Армен Григорян: Любое разблокирование коммуникацией должно происходить на основе принципов равенства и взаимности
|Читать больше
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
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