Среда, 10 Января 2024 15:27

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 10 января посетил министерство обороны для обсуждения отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Как передает пресс-служба правительства РА, министр обороны РА Сурен Папикян и заместители министра представили осуществленные работы и приоритеты, а также коснулись проведенных ведомством реформ и предпринятых шагов.

В частности, были затронуты работы по меблировке инженерных и фортификационных сооружений, строительству казарм, оснащению новейшим вооружением и военной техникой, укреплению боеспособности и дисциплины войск, повышению качества боевой подготовки воинского состава.

Были представлены шаги по реализации проектов в рамках решений правительства. В этом контексте были подробно затронуты стартовавший в начале года процесс аттестации военнослужащих, статистические данные бенефициаров программы "Защитник Отечества", работы в рамках добровольной срочной службы женщин в возрасте 18-27 лет, процесс формирования и комплектования новых подразделений специального назначения, осуществленные за отчетный период социальные, военно-образовательные программы, программы международного военного сотрудничества, предстоящие задачи и ряд других тем, связанных со сферой обороны.

Были затронуты существующие в Вооружённых Силах проблемы, а также работа по предотвращению неуставных отношений. В этом контексте премьер-министр дал ответственным лицам конкретные поручения и подчеркнул необходимость непрерывной и последовательной реализации мероприятий по повышению дисциплины.