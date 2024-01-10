Среда, 10 Января 2024 15:20

АрмИнфо. Ереван придает важность визиту главы МИД Греции в Армению. Как передает пресс-служба правительства РА, об этом 10 января в ходе встречи с министром иностранных дел Греческой республики Йоргосом Герапетритисом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Указав на обширную повестка дня с братской и дружественной Грецией, а также на важное сотрудничество в рамках Евросоюза, Пашинян поблагодарил Афины за поддержку, которая оказывается Армении вместе с Европейским Союзом и международным сообществом. "Конечно, мы не считаем, что нам удалось в полной мере использовать потенциал развития наших отношений как в двустороннем, так и в многостороннем плане. Надеюсь, что в результате этого визита мы повысим уровень этого потенциала. Хотел бы передать теплые приветствия премьер-министру Мицотакису. Надеюсь, что появятся новые возможности встретиться с ним. Я думаю, что у нас был очень важный частный разговор в Гранаде, и, конечно, углубление наших отношений с Грецией очень важно для нас>, - сказал глава армянского правительства.

В свою очередь, министр иностранных дел Греции отметил, что у него состоялась очень продуктивная и конструктивная встреча с моим другом и коллегой министром иностранных дел Араратом Мирзояном. <Наши два народа связаны прочными историческими узами, и мы хотим не только сохранить эти связи, но и развивать их, поскольку считаем, что армянский народ является не только нашим партнером, но и нашим близким другом. У нас братские отношения из глубины веков. Этот мой визит является важным сигналом для наших двусторонних отношений. Хотел бы подчеркнуть, что правительство Греции готово поддержать Армению по всем возможным направлениям, как в отношениях с Европейским Союзом, так и в перспективе диалога по интеграции Армении в европейскую семью.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития и укрепления армяно- греческих отношений. В частности, обсуждались темы, связанные с сотрудничеством в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, возможностями реализации новых совместных программ.

Состоялся обмен мнениями относительно процессов, происходящих на Южном Кавказе, в том числе, хода переговоров по армяно-азербайджанскому мирному договору, шагов, предпринятых правительством РА для решения проблем людей, насильственно перемещенных в результате проводимой Азербайджаном политики этнических чисток в отношении народ Нагорного Карабаха. В этой связи стороны подчеркнули важность поддержки со стороны международного сообщества