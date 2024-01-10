Среда, 10 Января 2024 15:07

АрмИнфо.Армения в конце декабря действительно получила предложения азербайджанской стороны, но до этого как вы знаете, Баку длительное время отзывался от встреч с Ереваном как на высшем уровне, так и на уровне глав МИД. Об этом 10 января на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом в Ереване заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос о ходе переговорного процесса с Азербайджаном.

В этом ключе она напомнил, что президент Азербайджана отказался от встреч в Гранаде и Брюсселе, но при этом были неофициальные контакты на уровне глав МИД в Тегеране и на уровне Совбеза.

"Но, в условиях неконструктивной атмосферы с одной стороны, мы также видели со стороны Баку конструктивные шаги. Например, в вопросе освобождения пленных, а также другие шаги по построению атмосферы доверия между сторонами, в том числе и поддержка Ереваном кандидатуры Баку в проведении COP29. Также состоялся обмен предложениями по мирному договору. Азербайджанские предложения были получены в конце декабря, армянская сторона направила свои предложения 4 января", - добавил Мирзоян.

Вместе с тем он констатировал наличие некоторого регресса в содержании азербайджанских предложений по мирному договору, и некоторый прогресс по некоторым предложениям. Однако, по его словам, важен не регресс или прогресс на каком-то этапе, а закрепление основных принципов, на которых должно основываться мирное соглашение.

Дипломат добавил, что эти принципы неоднократно озвучивались - взаимное признание территориальной целостности без каких-либо оговорок и двусмысленностей.

"Это вопрос, требующий максимальной четкости. В договоре должны быть закреплены четкие основы, по которым должен будет идти процесс делимитации границ. То есть, это территориальная целостность, неприкосновенность границ и принципы делимитации, это то, что Армения ставит во главу угла", - подчеркнул глава МИД Армении. В этом ключе он добавил, что отсутствие четкости - это повод для будущих эскалаций и агрессий, а мирное соглашение должно быть таким, чтобы в будущем стабильность было невозможно поставить под сомнение.

Мирзоян отметил, что еще один принцип касается разблокирования региональных экономических коммуникаций. "Ведь мир - это не просто отсутствие стрельбы. Это открытые границы, перемещение товаров и людей. Сложно назвать миром ситуацию, при которой Армения останется в блокаде. Мы заинтересованы в деблокаде, однако уверены, что разблокирование тоже должно происходить по нескольким принципам, они тоже известны: суверенитет стран над коммуникациями, равенство и взаимность", - пояснил министр.

По словам Мирзояна, если Азербайджан будет иметь доступ к армянским коммуникациям, железным дорогам, Армения также должна иметь возможность пользоваться железными дорогами Азербайджана.

Касательно формата переговоров, министр заметил, что они по большому счету всегда были прямыми. "Были посредники, которые содействовали в организации или пытались представить предложения. Мы заинтересованы в продолжении переговорного процесса. Ожидаем, что в будущем все же будет согласие Баку продолжить встречи и переговоры. И здесь также считаю важным готовность Греции оказать посредническое содействие", - заключил глава МИД Армении.