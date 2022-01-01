|Пашинян уволил замглавы МИД
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Военная академия им. В.Саргсяна включена в состав Международной ассоциации Военных академий
|Премьер-министр Армении отмечает важность повышения дисциплины в ВС страны
|Греция готова поддержать Армению как в отношениях с ЕС, так и по диалогу об интеграции в европейскую семью
|Глава МИД Греции: Демократия, дипломатия и диалог должны лежать в основе решения споров
|Мирзоян: В вопросе развития и углубления отношений Армении и ЕС предстоит пройти долгий путь
|Йоргос Герапетритис: Греция однозначно выступает за сохранение христианских мест в Нагорном Карабахе
|Мир - это не просто отсутствие стрельбы: Глава МИД Армении о принципах мирного договора с Азербайджаном
|Украина реабилитировала Сергея Параджанова
|Депутат: Ереван считает, что переговоры с Баку должны продолжаться на западных платформах
|РПА: Армения все больше попадает в объятия авторитаризма
|Армения намерена стать участницей Соглашения государств СНГ по вопросам документирования лиц, подлежащих принудительной высылке
|Руководитель передовой группы МИД России провел встречу с мэром Капана по вопросу открытия российского Генконсульства в регионе
|Армения и Австрия будут сотрудничать в вопросе реадмиссии лиц, проживающих в ЕС без соответствующего разрешения
|Париж требует безотлагательного освобождения задержанного в Азербайджане гражданина Франции
|Пашинян с однопартийцами утвердил бюджет <Гражданского договора>
|Защитник прав человека Армении инициировала проведение обсуждений инцидентов со смертельным исходом в ВС
|Число претендентов на пост президента Азербайджана сократилось с 17- и до 7-и
|Осадки и туман - синоптики представили прогноз погоды
|Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
|Начальник Генштаба ВС Армении посетил 2-й армейский корпус на фоне сообщений о смерти двух офицеров за день на боевых позициях
|Рыцарь свободы и красоты
|Армения присоединяется к соглашению о взаимном признании ученых степеней граждан ЕАЭС
|Норвегия предоставит дополнительно 50 млн норвежских крон для содействия беженцам из Арцаха
|В Армении судья за мошенничество приговорен к 4 годам лишения свободы
|Жанна Андреасян приняла учителей со средним профобразованием, уволенных из-за профнепригодности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении музеи для получения статуса должны будут пройти аккредитацию
|По делу об убийстве контрактника задержан солдат-срочник: СК Армении
|В Армении медицинско-социальная экспертиза инвалидов будет заменена оценкой их функциональных возможностей
|Вице-спикер НС и представитель Госдепа США обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений
|Ереван и Афины обсудили вопросы расширения повестки двустороннего сотрудничества
|Месроп Аракелян: Демонтаж теннисных кортов в центре Еревана - это следствие позорного госуправления
|У Армении больше нет никаких ожиданий от ОДКБ - секретарь Совбеза
|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего-контрактника
|МИД Армении отчитался премьеру о проделанной за год работе
|Политик: где он, Запад, когда в Армении попираются свободы человека и демократия?
|Армения и Азербайджан договорились в конце января провести встречу комиссий по делимитации - секретарь Совбеза
|Боно регулярно проводит переговоры с ключевыми заинтересованными сторонами в Армении и Азербайджане в поддержку мирного процесса - посольство США
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Скончался известный армянский журналист, главред газеты "Иравунк" Ованес Галаджян
|Папа Римский вновь призвал к миру между Арменией и Азербайджаном и указал на право армян Арцаха вернуться в свои дома
|Вице-председатель АНК присоединился к группе лиц, выступивших гарантами в отношении находящегося под арестом вице-председателя РПА
|Ильхам Алиев демонстративно не принимает верительные грамоты посла США - СМИ
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
|Оппозиционер: у Пашиняна проявляется ненависть ко всему национальному, в том числе к ААЦ
|В ряде европейских стран пройдут акции с требованием защитить права народа Арцаха
|Министр: в текущем году будет представлен эскиз правительственного квартала за пределами Еревана
|Ответственные за недобросовестное выполнение работ должны нести соответствующее наказание - министр
|В вопросе расследований военных преступлений Армения не одинока - министр
|Глава Халк Маслахаты Туркменистана провел встречу с президентом ОАЭ
|Армения продолжает работу по возвращению всех армянских военнопленных - министр юстиции РА
|Министр: с января текущего года начнется процесс обсуждений по Концепции реформ Конституции РА
|Проект строительства в Армении нового уголовно- исправительного учреждения вступает в завершающую фазу - министр
|Международное сообщество в своё время проигнорировало военные преступления Азербайджана в Арцахе - оппозиционный депутат
|В Армении есть закрытые автодороги, <Ларс> открыт
|Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов - прогноз синоптиков
|Азербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообщества
|Армен Григорян: Любое разблокирование коммуникацией должно происходить на основе принципов равенства и взаимности
|Читать больше
|Пашинян уволил замглавы МИД
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Военная академия им. В.Саргсяна включена в состав Международной ассоциации Военных академий
|Премьер-министр Армении отмечает важность повышения дисциплины в ВС страны
|Греция готова поддержать Армению как в отношениях с ЕС, так и по диалогу об интеграции в европейскую семью
|Глава МИД Греции: Демократия, дипломатия и диалог должны лежать в основе решения споров
|Мирзоян: В вопросе развития и углубления отношений Армении и ЕС предстоит пройти долгий путь
|Йоргос Герапетритис: Греция однозначно выступает за сохранение христианских мест в Нагорном Карабахе
|Мир - это не просто отсутствие стрельбы: Глава МИД Армении о принципах мирного договора с Азербайджаном
|Украина реабилитировала Сергея Параджанова
|Депутат: Ереван считает, что переговоры с Баку должны продолжаться на западных платформах
|РПА: Армения все больше попадает в объятия авторитаризма
|Армения намерена стать участницей Соглашения государств СНГ по вопросам документирования лиц, подлежащих принудительной высылке
|Руководитель передовой группы МИД России провел встречу с мэром Капана по вопросу открытия российского Генконсульства в регионе
|Армения и Австрия будут сотрудничать в вопросе реадмиссии лиц, проживающих в ЕС без соответствующего разрешения
|Париж требует безотлагательного освобождения задержанного в Азербайджане гражданина Франции
|Пашинян с однопартийцами утвердил бюджет <Гражданского договора>
|Защитник прав человека Армении инициировала проведение обсуждений инцидентов со смертельным исходом в ВС
|Число претендентов на пост президента Азербайджана сократилось с 17- и до 7-и
|Осадки и туман - синоптики представили прогноз погоды
|Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
|Начальник Генштаба ВС Армении посетил 2-й армейский корпус на фоне сообщений о смерти двух офицеров за день на боевых позициях
|Рыцарь свободы и красоты
|Армения присоединяется к соглашению о взаимном признании ученых степеней граждан ЕАЭС
|Норвегия предоставит дополнительно 50 млн норвежских крон для содействия беженцам из Арцаха
|В Армении судья за мошенничество приговорен к 4 годам лишения свободы
|Жанна Андреасян приняла учителей со средним профобразованием, уволенных из-за профнепригодности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении музеи для получения статуса должны будут пройти аккредитацию
|По делу об убийстве контрактника задержан солдат-срочник: СК Армении
|В Армении медицинско-социальная экспертиза инвалидов будет заменена оценкой их функциональных возможностей
|Вице-спикер НС и представитель Госдепа США обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений
|Ереван и Афины обсудили вопросы расширения повестки двустороннего сотрудничества
|Месроп Аракелян: Демонтаж теннисных кортов в центре Еревана - это следствие позорного госуправления
|У Армении больше нет никаких ожиданий от ОДКБ - секретарь Совбеза
|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего-контрактника
|МИД Армении отчитался премьеру о проделанной за год работе
|Политик: где он, Запад, когда в Армении попираются свободы человека и демократия?
|Армения и Азербайджан договорились в конце января провести встречу комиссий по делимитации - секретарь Совбеза
|Боно регулярно проводит переговоры с ключевыми заинтересованными сторонами в Армении и Азербайджане в поддержку мирного процесса - посольство США
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Скончался известный армянский журналист, главред газеты "Иравунк" Ованес Галаджян
|Папа Римский вновь призвал к миру между Арменией и Азербайджаном и указал на право армян Арцаха вернуться в свои дома
|Вице-председатель АНК присоединился к группе лиц, выступивших гарантами в отношении находящегося под арестом вице-председателя РПА
|Ильхам Алиев демонстративно не принимает верительные грамоты посла США - СМИ
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
|Оппозиционер: у Пашиняна проявляется ненависть ко всему национальному, в том числе к ААЦ
|В ряде европейских стран пройдут акции с требованием защитить права народа Арцаха
|Министр: в текущем году будет представлен эскиз правительственного квартала за пределами Еревана
|Ответственные за недобросовестное выполнение работ должны нести соответствующее наказание - министр
|В вопросе расследований военных преступлений Армения не одинока - министр
|Глава Халк Маслахаты Туркменистана провел встречу с президентом ОАЭ
|Армения продолжает работу по возвращению всех армянских военнопленных - министр юстиции РА
|Министр: с января текущего года начнется процесс обсуждений по Концепции реформ Конституции РА
|Проект строительства в Армении нового уголовно- исправительного учреждения вступает в завершающую фазу - министр
|Международное сообщество в своё время проигнорировало военные преступления Азербайджана в Арцахе - оппозиционный депутат
|В Армении есть закрытые автодороги, <Ларс> открыт
|Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов - прогноз синоптиков
|Азербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообщества
|Армен Григорян: Любое разблокирование коммуникацией должно происходить на основе принципов равенства и взаимности
|Читать больше
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
|Политтехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсом
|Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
|Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
|Читать больше
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
|Азербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообщества
|США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
|Казахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ - Токаев о событиях января 2022 года
|Армянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфире
|"Страна для жизни": Арест Рубена Варданяна - это месседж всему армянскому миру и пощечина всему цивилизованному миру
|"ГД" посчитал невозможным выполнение условий меморандума о сотрудничестве с блоком "Баласанян" в Гюмри - депутат
|Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха - дипломат
|Ереван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об исторической возможности для достижения мира в регионе
|Ален Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времени
|Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
|Премьер Армении: все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостью
|Ардшинбанк в четвертый раз признан Банком года в Армении по версии журнала The Banker
|Политолог: в регионе Южного Кавказа должен быть баланс между несколькими государствами путем формирования статуса-кво
|Экс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконно