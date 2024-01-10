Среда, 10 Января 2024 12:19

АрмИнфо. Национальная комиссия Украины по реабилитации реабилитировала украинского и армянского режиссера, родоначальника <поэтического кино> Сергея Параджанова. Об этом говорится в официальном заявлении Нацкомиссии.

Реабилитация Параджанова состоялась с подачи Украинского института национальной памяти. В решении отмечено, что после подробного анализа уголовного дела режиссера и других архивных документов было выявлено наличие политического мотива преследования и осуждения Параджанова

<Это решение Национальной комиссии является знаковым прецедентом для рассмотрения других резонансных дел украинских диссидентов, которые были осуждены по сфабрикованным обвинениям по <общеуголовным статьям> коммунистическим тоталитарным режимом.

<Юридическая реабилитация Сергея Параджанова - это действительно знаковое событие, которое является очередным подтверждением тезиса, что добро и справедливость, в конце концов, побеждают, пусть даже в стратегической перспективе. Все жертвы коммунистического тоталитарного режима, и любого тоталитарного режима, имеют право и возможность быть восстановленными в достоинстве и правде. Очень воодушевляет, что эта реабилитация состоялась как раз к 100-летию со дня рождения Сергея Параджанова>, - отметил глава Украинского института национальной памяти Анатолий Дробович.

Напомним, что Сергей Параджанов был арестован в декабре 1973 года и осуждён по сфабрикованному обвинению в мужеложестве.

Впервые Параджанов привлек внимание чекистов еще в 1950-х годах - то есть на заре режиссерской карьеры, после переезда из Тбилиси в Киев. <С его стороны фиксировались клеветнические суждения о "зажиме свободы созидания", о "партзаказах в искусстве">, - позже писали в КГБ о тех временах.

Вышедший в 1965 году фильм <Тени забытых предков> принес Параджанову признание в СССР и за его пределами. А вместе с ним - и пристальное внимание властей к автору, инаковость которого слишком контрастировала с советской действительностью.

<Я первый поднял меч, чтобы изгнать из кинематографа красных комиссаров, надушенных "Красной Москвой">, <Я первый вырыл могилу соцреализму своими фильмами>, - эти слова Параджанова, полные самолюбования и презрения к официальной культурной политике, выходили за круг его общения и приобщались к делу.

Доставалось от успешного режиссера не только <красным комиссарам кинематографа>, но и компартии в целом. <Как поживаешь, мальчик? Я тебе подарю саблю, хочешь? Большую такую саблю подарю, будешь убивать ею коммунистов!> - так он обращался к сыну своего знакомого.

Судя по всему, Параджанова не слишком волновало то, что его смелые высказывания передадут <куда следует> - он, напротив, нередко осознанно нарывался. В 1968 году на присланную издательством <Советская энциклопедия> заметку о своем творчестве он ответил письмом, в котором, в частности, требовал: <Сообщите Вашим читателям, что я умер в 1968 году из-за геноцидной политики Советской власти>.

В списке грехов режиссера оказались и подписи под коллективными письмами в защиту политзаключенных - украинских и не только. При этом он, бравируя, иногда требовал у инициаторов, чтобы его подпись стояла первой.

17 декабря 1973 года режиссера, приехавшего в Киев к больному сыну, арестовали. Обвинили его не в <антисоветчине>, которую тщательно фиксировали несколько лет, а в мужеложстве.

Все близкие к режиссеру люди не сомневались: мужеложство - лишь повод посадить его.

Еще во время судебного процесса началась кампания за освобождение Параджанова. Коллегу поддержали мэтры советского и мирового кино - Тарковский, Феллини, Годар и другие. Подключилась и зарубежная пресса.

Посильно пытались облегчить тяжкую участь осужденного коллеги и другие знаменитые итальянские кинематографисты - режиссер Микеланджело Антониони и сценарист Тонино Гуэрра.

Параджанов отсидел четыре года из пяти, присужденных ему в 1974 году Киевским областным судом. Особую помощь ему оказывала Лиля Брик. Именно она попросила Луи Арагона замолвить слово за сидевшего режиссера лично перед Генсеком Леонидом Брежневым, по указанию которого в итоге Параджанов и был досрочно освобожден.

В очередной раз следственные органы заинтересовались Параджановым в начале 1980-х. Арестованному в 1982 году режиссеру инкриминировали спекуляцию, дачу взяток должностным лицам и фарцовку. Якобы Параджанов пытался подкупить председателя Приемной комиссии Тбилисского театрального института, куда поступал его племянник Георгий, а также следователя, который вел это дело.

Параджанов в тюрьме под арестом провел 9 месяцев. За него вновь ходатайствовали режиссеры и писатели, в том числе западные. Советский режиссер Резо Чхеидзе и итальянский прозаик Тонино Гуэрра просили Первого секретаря ЦК Компартии Грузии Эдуарда Шеварднадзе освободить кинематографиста. В итоге режиссеру дали условный срок и освободили из-под стражи в зале суда.