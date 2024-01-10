Среда, 10 Января 2024 12:17

АрмИнфо. Ереван считает, что переговоры с Баку по нормализации армяно-азербайджанских отношений должны продолжаться на западных платформах. Об этом 10 января в беседе с журналистами заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян.

<Для нас очень важно продолжить уже сформировавшиеся переговорные форматы. Вы знаете, что в Вашингтоне сформирован формат встреч министров иностранных дел, а также формат переговоров между лидерами стран при посредничестве Евросоюза. Это добавляет легитимности переговорам", - сказал он.

Ханданян отметил, что Армения придает важность закреплению ранее согласованных принципов в будущем мирном договоре, при отсутствии которых документ не будет иметь тех ценностей, которые ожидает Ереван.

Глава комиссии также добавил, что Ереван настаивает на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикций тех стран, по которым они должны пройти, однако готов рассмотреть предоставление определенных привилегий относительно перемещения товаров, транспортных средств и людей.