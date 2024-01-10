Среда, 10 Января 2024 12:15

АрмИнфо. Верховный орган Республиканской партии Армении (РПА) выступил с заявлением в связи с продлением срока содержания под стражей зампреда партии Армена Ашотяна.

В партии подчеркнули, что Судебное заседание от 8 января по поводу продления срока содержания под стражей заместителя председателя РПА Армена Ашотяна в очередной раз превратилось в судебный фарс и еще раз наглядно показало, что он подвергается политическому преследованию. "Несмотря на то, что юридическим актом подтверждено, что вообще нет обоснованных подозрений факта отмывания денег - тяжелейшее деяние, в котором обвиняется Ашотян, а юридическое лицо, признанное потерпевшим, было ликвидировано до предполагаемого деяния, приписываемого Ашотяну, Антикоррупционный суд, тем не менее, продлил срок содержания под стражей Ашотяна.

Решение об аресте Ашотяна не имеет никаких юридических оснований, поскольку нет доказательств воздействия на фигурантов сфабрикованного уголовного дела. Суд необоснованно отклонил ходатайство об освобождении Ашотяна и применении альтернативных способов ареста при наличии поручительства около десятка авторитетных фигур", - далее говорится в заявлении.

В РПА подчеркнули, что своим решением суд еще раз доказал, что является покорным инструментом действующей власти и готов продолжить уже укоренившуюся в Армении незаконную практику использования задержаний, репрессий и наказаний за инакомыслие.

"Использование судебной системы для политического преследования противников режима стало для властей Армении повседневным явлением. Армения все больше попадает в объятия авторитаризма, вопреки безуспешным попыткам саморекламы властей позиционировать себя как "бастион, остров, маяк демократии" на Южном Кавказе. Политические и общественные деятели, защищающие армянскую идентичность и национальные интересы, подвергаются нападкам со стороны властей Армении", - далее говорится в заявлении РПА.

При этом в партии считают, что сегодня, как и прежде остается актуальность обеспечения широкой общественной мобилизации в поддержку заключенных, ведь их защита сегодня - это общественная самооборона.

"Еще раз подтверждаем, что продолжим борьбу за защиту прав и свобод Армена Ашотяна всеми не запрещенными законом способами, как в Армении, так и за рубежом", - резюмировали в РПА.

Отметим, что Суд в ходе заседания 8 января продлил еще на 3 месяца (15 апреля текущего года) срок содержания под стражей вице-председателя Республиканской партии Армена Ашотяна.

Добавим, что 8 января группа адвокатов обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Ашотяна с ареста на другую форму. В ходатайстве был представлен широкий круг гарантов, в том числе, и бывший президент Колумбии Андрес Пастрано Аранго, который является председателям центристского союза Колумбии, а также Европейская народная партия, которая считает зампреда РПА политическим заключенным. Гарантию представил и бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Церетели.

От Армении гарантии предоставили бывший спикер и премьер-министр РА Хосров Арутюнян, экс-глава МИД Раффи Ованнисян, депутаты НС Агван Варданян, Гегам Манукян, Астрам Крпеян, Тигран Абрамян и другие.

Напомним, что 15 июня 2023 года заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован на два месяца. Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.