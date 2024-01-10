Среда, 10 Января 2024 12:10

АрмИнфо. Руководитель передовой группы МИД России по открытию Генерального консульства РФ в Капане Сергей Чащихин провел встречу с мэром города Геворгом Парсяном.

Как сообщает пресс-служба посольства России в Армении, Чащихин поблагодарил руководство города за практическое содействие в рамках работы по учреждению российского Генконсульства и расширению контактов передовой группы с представителями творческих и деловых кругов Капана.

На встрече детально обсуждались перспективные направления сотрудничества в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах. Акцентировалась важность установления и развития побратимских связей с российскими городами.