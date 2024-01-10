Среда, 10 Января 2024 12:04

АрмИнфо. Армения и Австрия будут сотрудничать в вопросе реадмиссии лиц, проживающих в Европейском Союзе без соответствующего разрешения. Комиссия Национального Собрания РА по внешним связям на заседании 10 января выдала положительное заключение по представленному кабмином РА на ратификацию армяно-австрийского межправительственного протокола.

По словам заместителя министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, протокол подписан 18 июля 2023 года. Подобного рода документы Ереван подписывает с различными государствами- членами Европейского Союза.По положению на текущий момент, вступили в силу протоколы с 7 странами ЕС. Эти документы, как отметила заместитель министра, служат хорошей базой для начала переговоров о либерализации визового режима между Ереваном и Брюсселем и перевода вопроса в конструктивное поле. Предусловия для начала переговоров весьма значительны, одним из которых является сотрудничество в реадмиссии граждан, незаконно проживающих в странах ЕС.

В целом, продолжила Саркисян, по итогам прошлого года поступило 411 заявок на депортацию граждан страны из государств ЕС, из которых Ереваном были одобрены 92,99% случаев. Но это не означает, что Армения отказывается принимать своих граждан, незаконно проживающих в государствах ЕС. Более того, необходимо сформировать такие условия, чтобы вернувшиеся граждане смогли продолжить свою деятельность на родине. В прошлом имелись такие социальные программы, которые касались предоставления места жительства и трудоустройства. Этим вопросом будет заниматься Министерство труда и социальных вопросов.

В основном заявки поступают из таких стран, как Австрия, Бельгия, Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Румыния, Франция, Швейцария, Греция, Италия и Норвегия.