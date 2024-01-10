Среда, 10 Января 2024 11:56

АрмИнфо. Никол Пашинян во вторник провел заседание правления правящей партии <Гражданский договор>. Как сообщает пресс-служба партии, на заседании был принят бюджет партии на 2024 год.

Отмечается, что участники встречи утвердили порядок создания и прекращения деятельности территориальных организаций партии.

Пашинян с соратниками обсудил также вопросы дисциплинарного характера.

При этом не сообщается ни размер бюджета, ни его структура.