Среда, 10 Января 2024 11:54

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Анаит Аванесян инициировала проведение обсуждений по поводу участившихся инцидентов со смертельным исходом в вооруженных силах страны. Об этом говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

В сообщении отмечается, что по поводу одного из инцидентов уже направлены письма в Министрство обороны и Генеральную прокуратуру. В другом случае также предпринимаются необходимые действия.

Защитник прав человека подчеркивает, что подобные случаи в Вооруженных силах недопустимы и вызывают большую тревогу. "Крайне важно, чтобы компетентные государственные органы провели эффективное расследование подобных случаев, а также приняли срочные меры, направленные на их предотвращение в будущем, сформировав для этой цели полноценные и надлежащие структуры. Защитником прав человека были организованы обсуждения с представителями государственных органов и гражданского общества, представлены предложения, направленные на решение проблемы. Омбудсмен будет последовательна в решении как вышеперечисленных, так и существующих проблем, в том числе, вопросов, связанных с дисциплиной в Вооруженных Силах, и реализации шагов, направленных на их решение>, - говорится в сообщении офиса Защитника прав человека.

Отметим, что 9 января стало известно о гибели сразу двух офицеров вооруженных сил на боевых позициях в направлении Вардениса Гегаркуникской области РА. Так, утром в оборонном ведомстве сообщили, что 9 января около 06:20 на боевой позиции N-ской воинской части Минобороны РА было обнаружено тело военнослужащего - контрактника Карена Араиковича Карапетяна с огнестрельным ранением. По факту убийства был задержан солдат срочной службы той же воинской части. Лейтенанту Карапетяну было 23 года. Он был из Арагацотнской области.

А уже поздно вечером в МО Армении сообщили, что 9 января, в районе 11:30 на одной из боевых позиций был обнаружен труп старшего лейтенанта Микаэла Самвеловича Даниеляна с огнестрельным ранением. СМИ пишут, что Даниелян 1994 года рождения был женат, имел детей и совершил самоубийство на фоне семейных проблем. Подтверждения или опровержения данной информации пока нет.