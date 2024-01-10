Среда, 10 Января 2024 11:52

АрмИнфо. Истек срок подачи в Центральную Избирательную Комиссию Азербайджана документов и подписных листов (40 тысяч подписей избирателей) для регистрации кандидатов на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Как пишет Turan, всего с начала избирательной кампании в ЦИК поступило 17 обращений о выдвижении кандидатов. Все они были утверждены и им выдали подписные листы.

Документы с 40 тысячами подписей вернули только 7 претендентов. Трое из них уже официально зарегистрированы: действующий глава государства Ильхам Алиев, председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж и лидер партии Национального Фронта Рази Нуруллаев.

На рассмотрении в ЦИК остаются документы и подписные листы председателя партии "Великое созидание" Фазиля Мустафы, главы партии Народного Фронта Единого Азербайджана Гудрата Гасангулиева, руководителя партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева и главы бывшей Либерально-демократической партии Фуада Алиева.

В ближайшее время ЦИК должен принять решение о регистрации кандидатов или отказе в регистрации.

Ранее президент Азербайджана заявил о проведении 7 февраля в стране досрочных президентских выборов.