Среда, 10 Января 2024 11:51

АрмИнфо. Днем 10 января температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов, а в регионах Лорийской, Тавушской и Сюникской областей - на 10-12 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Согласно источнику, понижение температуры воздуха будет сопровождаться осадками и туманом, которые прогнозируются в большинстве регионах страны днем 10 января, а также в период с 11 по 14 января. С 10 по 14 января осадки ожидаются в виде снега в горных районах, дождя и мокрого снега в долинах и предгорьях. Ветер юго-западный с порывами до 3-5 м/с, 10 января - до 15-20 м/с.

В Ереване с 10 по 14 января также ожидаются осадки и туман. Температура воздуха в столице 10 января днем составит +6-+8, вечером - +2-+4, в ночь с 10 на 11 января - +3-+5.