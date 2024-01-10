Среда, 10 Января 2024 11:46

АрмИнфо. Первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генштаба ВС Эдвард Асрян посетил 2-й армейский корпус на фоне сообщений о смерти двух офицеров за день на боевых позициях.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, Асрян встретился с командным составом корпуса, принял участие в подведении итогов 2023 учебного года воинской части.

Коснувшись инцидентов, произошедших в воинских частях воинского объединения, Асрян отдал распоряжение сделать все возможное для проведения надлежащего расследования, выяснения причин и исключения подобных инцидентов в будущем.

Глава Генштаба приказал строго соблюдать уставные отношения во время боевого дежурства, правила безопасности, последовательно осуществлять все меры, направленные на повышение дисциплины.

Отметим, что 9 января стало известно о гибели сразу двух офицеров ВС РА на боевых позициях в направлении Вардениса Гегаркуникской области РА.

Так, утром в оборонном ведомстве сообщили, что 9 января около 06:20 на боевой позиции N-ской воинской части Минобороны РА было обнаружено тело военнослужащего - контрактника Карена Араиковича Карапетяна с огнестрельным ранением. По факту убийства был задержан солдат срочной службы той же воинской части. Лейтенанту Карапетяну было 23 года. Он был из Арагацотнской области.

А уже поздно вечером в МО Армении сообщили, что 9 января, в районе 11:30 на одной из боевых позиций был обнаружен труп старшего лейтенанта Микаэла Самвеловича Даниеляна с огнестрельным ранением.

СМИ пишут, что Даниелян 1994 года рождения был женат, имел детей и совершил самоубийство на фоне семейных проблем. Подтверждения или опровержения данной информации пока нет.