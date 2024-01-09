Вторник, 9 Января 2024 18:02

АрмИнфо. Армения присоединяется к соглашению о взаимном признании ученых степеней граждан государств - членов Евразийского экономического союза. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта на заседании 9 января вынесла положительное заключение по представленному правительством РА на ратификацию соответствующего соглашения.

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Артура Мартиросяна, документ подписан 8 июня 2023 года в Сочи. От имени республики его подписал премьер-министр РА Никол Пашинян. Целью соглашения является устранение существующих исключений и ограничений в сфере трудовой миграции, обеспечение благоприятных условий для осуществления трудовой деятельности граждан государств-членов ЕАЭС посредством признания соответствия документов об ученых степенях. Ратификация документа позволит на принципах взаимности признавать документы, связанные с учеными степенями, в целях обеспечения доступа к осуществлению профессиональной деятельности.

По состоянию на 24 июля 2023 года соглашение не вступило в силу, поскольку лишь Российская Федерация завершила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу.