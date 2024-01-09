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АрмИнфо. Армения присоединяется к соглашению о взаимном признании ученых степеней граждан государств - членов Евразийского экономического союза. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта на заседании 9 января вынесла положительное заключение по представленному правительством РА на ратификацию соответствующего соглашения.
По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Артура Мартиросяна, документ подписан 8 июня 2023 года в Сочи. От имени республики его подписал премьер-министр РА Никол Пашинян. Целью соглашения является устранение существующих исключений и ограничений в сфере трудовой миграции, обеспечение благоприятных условий для осуществления трудовой деятельности граждан государств-членов ЕАЭС посредством признания соответствия документов об ученых степенях. Ратификация документа позволит на принципах взаимности признавать документы, связанные с учеными степенями, в целях обеспечения доступа к осуществлению профессиональной деятельности.
По состоянию на 24 июля 2023 года соглашение не вступило в силу, поскольку лишь Российская Федерация завершила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу.
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|Ильхам Алиев демонстративно не принимает верительные грамоты посла США - СМИ
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
|Оппозиционер: у Пашиняна проявляется ненависть ко всему национальному, в том числе к ААЦ
|В ряде европейских стран пройдут акции с требованием защитить права народа Арцаха
|Министр: в текущем году будет представлен эскиз правительственного квартала за пределами Еревана
|Ответственные за недобросовестное выполнение работ должны нести соответствующее наказание - министр
|В вопросе расследований военных преступлений Армения не одинока - министр
|Глава Халк Маслахаты Туркменистана провел встречу с президентом ОАЭ
|Армения продолжает работу по возвращению всех армянских военнопленных - министр юстиции РА
|Министр: с января текущего года начнется процесс обсуждений по Концепции реформ Конституции РА
|Проект строительства в Армении нового уголовно- исправительного учреждения вступает в завершающую фазу - министр
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|Армен Григорян: Любое разблокирование коммуникацией должно происходить на основе принципов равенства и взаимности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-замглавы Генштаба ВС РА
|Омбудсмен Армении приняла экс-зампреда ЕСПЧ
|США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
|Армения и Иран подтвердили приверженность укреплению отношений и совместной работе по обеспечению мира и стабильности в регионе
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|В Арагацотне пройдет Фестиваль духовной музыки
|Глава Следкома: В рамках 44-дневной Арцахской войны уголовные дела возбуждены в отношении 99 офицеров
|Аргишти Кярамян: В результате военной агрессии Азербайджана 19-20 сентября 2023 года в отношении Нагорного Карабаха погибло 223 человека
|Под председательством Никола Пашиняна состоялось первое заседание правящей партии "Гражданский договор"
|Мэтью Миллер: Россия никоим образом не мешает дипломатическим усилиям США в урегулировании отношений Армении и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Новогодние выходные надо восстановить - экономист
|Резолюции ГА ООН, принятые по инициативе Туркменистана, опубликованы на сайте ООН
|В 2024 году премии сотрудников мэрии Еревана увеличатся на 87% - фонд "Луйс"
|Министр: Армения рассчитывает работать с Бельгией над дальнейшим углублением партнерства с ЕС
|Представители Омбудсмена Армении совершили внеплановый визит в УИУ <Армавир>
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