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 Вторник, 9 Января 2024 18:01
Марианна Мкртчян

Норвегия предоставит дополнительно 50 млн норвежских крон для содействия беженцам из Арцаха

Норвегия предоставит дополнительно 50 млн норвежских крон для содействия беженцам из Арцаха

АрмИнфо. Норвегия предоставит дополнительно 50 млн норвежских крон для содействия беженцам из Арцаха. Об этом в своём микроблоге в Твиттер сообщил статс-секретарь министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

"Спасибо Паруйр Ованнисян (замглавы МИД Армении - ред.) за продуктивную встречу.  Поддержка Армении и беженцев из Нагорного Карабаха, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, имеет решающее значение. Норвегия рада объявить о новом взносе в размере 50 миллионов норвежских крон через офисы УВКБ ООН и ПРООН в Армении на помощь беженцам", - написал дипломат.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК.   22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек были вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. Согласно СК Армении. При взрыве на складе горючего погибли 218 человек, установлены личности 215 из них. Не менее 120 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в основном в виде ожогов.  На данный момент, по данным следствия, местонахождение 21 человека неизвестно.

После азербайджанской агрессии ряд стран направили гуманитарную и финансовую помощь арцахским беженцам.

С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре текущего года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.

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