Вторник, 9 Января 2024 17:58

АрмИнфо.Судья суда общей юрисдикции Гегаркуникского региона Армении, полномочия которого ранее были приостановлены, признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к 4 годам лишения свободы.

Так, согласно сообщению Генпрокуратуры, после судебного разбирательства, продолжавшегося около двух лет, решением Уголовного суда первой инстанции города Еревана от 9 января 2024 года ходатайство прокуратуры было частично удовлетворено (прокурор требовал 7 лет лишения свободы) и судья суда общей юрисдикции Гегаркуникского региона (полномочия приостановлены) признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорено к 4 годам лишения свободы.

Судья был обвинен в совершении преступления, которое он совершил, занимая должность судьи суда общей юрисдикции Гегаркуникской области. В частности, он путем мошенничества и злоупотребления доверием присвоил средства в размере 20 000 долларов США (пообещал, что по вновь открывшимся обстоятельствам сможет добиться решения суда в пользу лица, заплатившего сумму). При этом судья изначально, еще до получения денег, был проинформирован об отсутствии оснований для пересмотра вступившего в законную силу судебного акта.