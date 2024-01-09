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Марианна Мкртчян

Жанна Андреасян приняла учителей со средним профобразованием, уволенных из-за профнепригодности

Жанна Андреасян приняла учителей со средним профобразованием, уволенных из-за профнепригодности

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанна Андреасян приняла учителей со средним профессиональным образованием, которые не получили возможности продолжить педагогическую деятельность в государственных образовательных учреждениях, учитывая требования Закона "о Всеобщем образовании" и результаты добровольной сертификации. Ранее вышеуказанные педагоги проводили акцию подеста перед зданием Министерства.

Как сообщает пресс-служба МОНКС, подчеркнув заслуги и вклад учителей с многолетним опытом в систему образования, Андреасян напомнила, что еще в 2010 году государство установило требование о высшем образовании для всех учителей Законом "о Всеобщем образовании".

"Для этого был дан определенный срок, который уже один раз продлевался в 2018 году.  Многие педагоги со средним профессиональным образованием тем временем получили высшее образование и решили проблему. В прошлом году, учитывая это требование закона, мы предоставили дополнительную возможность преподавателям, понимая, что, возможно, по объективным причинам многие не смогли или не успели достичь задачи получения высшего образования. В результате добровольной аттестации многие педагоги со средним профессиональным образованием, которых должны были уволить с августа прошлого года, сегодня продолжают педагогическую деятельность. Никаких новых требований не установлено. Выполняя требование закона, мы не хотим отказываться от потенциала наших опытных учителей, потому что этот вопрос также важен для нас", - сказала Андреасян.  Министр образования подчеркнула, что государство готово поддержать учителей со средним профессиональным образованием в получении высшего образования, предложив компенсацию платы за обучение от государства, если у них возникнет такое желание. В частности, преподавателям предложили направить в МОНКС свои данные, указав, какое у них образование и по каким направлениям они хотят продолжить высшее образование.  После сбора и уточнения данных будет подготовлен проект постановления правительства по организации компенсации стоимости обучения данных специалистов.

Жанна Андреасян также предложила учителям рассмотреть в краткосрочной перспективе возможность занятия вакантных должностей в учебных заведениях, в которых не требуется высшее образование. В частности, речь идет о должностях библиотекаря, лаборанта, оператора, воспитателя дошкольного учреждения. С этой целью в ближайшее время Министерство образования и культуры направит циркулярное письмо мэрии Еревана и губернаторам областей республики, в котором предложит рассмотреть возможность включения на эти должности педагогов со средним профессиональным образованием, если их профессиональные способности и навыки соответствуют требованиям, предъявляемым к данной должности.

Она также выразила готовность дополнительно обсудить вопрос об обжаловании результатов добровольной аттестации учителей со средним профессиональным образованием -  еще раз подробно рассмотрев разъяснения, данные ранее.

Отметим, что сегодня с утра группа педагогов, со средним профессиональным образование,  которые лишись работы в декабре прошлого года ввиду того, что не прошли обязательный аттестационный порог, собрались у здания МОНКС.  Они требовали, чтобы их, как и учителей с высшим образованием, сначала отправили на курсы усовершенствования, а затем дали еще один шанс пройти аттестацию. 

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