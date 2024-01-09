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 Вторник, 9 Января 2024 17:55

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

11:00-17:00  частные дома 99-120 на улице Эмина, жилые дома 11/3, 25-27, 51 на 17-ой улице Арабкира, частные дома 6-40 на улице Ломоносова, жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовян, частные дома 62, 69, 71, 73 на улице Сасунци Давида;

 

в Армавирской области:

10:00-16:00 частично село Птгунк и село Мусалер;

11:00-17:00 частично город Армавир;

 

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 села Шамирам, Аруч Дпреванк;

 

в Араратской области:

10:00-13:00  частично город Веди; частично улицы Шаумяна, Абовяна в городе Арарат;

10:30-12:30 частично село Востан;

11:00-15:00  села Бюраван и Ншаван; частично села Аревшат, Мхчян, Мргавет;

12:30-14:30 частично село Востан;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Агнджадзор;


в Котайкской области:

11:00-16։00 села Гегашен, Зовк и прилегающие территории;

12։00-12:30  село Кахси; мельница, бензозаправочная станция, Ч/П “Гаяне Овакимян”, станция автотехобслуживания, хлебный завод, насосная станция Джрмуга, ООО “Баграф”, консервный завод, семеноводство “Кахси”, дом Культуры, газозаправочная станция и прилегающие территории;

 

в Гегаркуникской области:

13.00-16.00  село Норатус полностью; жильцы-абоненты территории “Карак”, здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Норатус; ООО «Анд-Мариам”, асфальтобетонная компания “Норатуси ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз” и станция компании “Юком’ в Норатусе;

 

в Тавушской области:

10:00-12:00  улица Парз Лич, частично Тбилисское шоссе в общине Дилижан; село Техут;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00  жилые дома 1, 3 на улице Чаренца, 28, 30 на улице М. Хоренаци, жилые дома 3, 4, 5 на улице М. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри.

 

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

11:00-15:00  подъезды 9-13 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00  жилые дома 5-14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Tолбухина, школа N77;

 

в Армавирской области:

11:00-17:00  села Монтеаван, Баграмян / Эчмиадзин/, Норакерт и Айгек;

 

в Араратской области:

12:00-13:00  частично села Ранчпар и Аракс;

10:00-13:00 частично улица Араратян в городе Веди; частично улицы Араратян, Шаумяна в городе Арарат;

10:30-12:30 частично село Востан;

11:00-15:00  села Дитак и Джрашен;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30  частично улицы Ереванян, Амбардзумяна, Нораван в городе Ехегнадзор;

10:00-13:00 частично улицы Вардадзор, Алавердян, Камо в городе Вайк;

 

в Котайкской области:

11:00-16:00  частично микрорайоны 7, 8 в городе Абовян; частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Нор”, “Паргевашен”, “Арав-Аревелян” (юго-восточный), частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Таргманчац, Арапня, Прошян, Сафарян; улицы Раффи, Чаренца, Исаакяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Саят-Нова, Закаряна, Егвардецу, Ара Гехецика, Паруйра Севака, Нар-Доса, Спандаряна, Шаумяна, Зоравара Андраника.

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