АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
11:00-17:00 частные дома 99-120 на улице Эмина, жилые дома 11/3, 25-27, 51 на 17-ой улице Арабкира, частные дома 6-40 на улице Ломоносова, жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовян, частные дома 62, 69, 71, 73 на улице Сасунци Давида;
в Армавирской области:
10:00-16:00 частично село Птгунк и село Мусалер;
11:00-17:00 частично город Армавир;
в Арагацотнской области:
11:00-14:00 села Шамирам, Аруч Дпреванк;
в Араратской области:
10:00-13:00 частично город Веди; частично улицы Шаумяна, Абовяна в городе Арарат;
10:30-12:30 частично село Востан;
11:00-15:00 села Бюраван и Ншаван; частично села Аревшат, Мхчян, Мргавет;
12:30-14:30 частично село Востан;
в Вайоц Дзорской области:
10:30-12:30 частично село Агнджадзор;
в Котайкской области:
11:00-16։00 села Гегашен, Зовк и прилегающие территории;
12։00-12:30 село Кахси; мельница, бензозаправочная станция, Ч/П “Гаяне Овакимян”, станция автотехобслуживания, хлебный завод, насосная станция Джрмуга, ООО “Баграф”, консервный завод, семеноводство “Кахси”, дом Культуры, газозаправочная станция и прилегающие территории;
в Гегаркуникской области:
13.00-16.00 село Норатус полностью; жильцы-абоненты территории “Карак”, здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Норатус; ООО «Анд-Мариам”, асфальтобетонная компания “Норатуси ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз” и станция компании “Юком’ в Норатусе;
в Тавушской области:
10:00-12:00 улица Парз Лич, частично Тбилисское шоссе в общине Дилижан; село Техут;
в Ширакской области:
11:00-17:00 жилые дома 1, 3 на улице Чаренца, 28, 30 на улице М. Хоренаци, жилые дома 3, 4, 5 на улице М. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.
Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.
ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
11:00-15:00 подъезды 9-13 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон;
11:00-17:00 жилые дома 5-14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Tолбухина, школа N77;
в Армавирской области:
11:00-17:00 села Монтеаван, Баграмян / Эчмиадзин/, Норакерт и Айгек;
в Араратской области:
12:00-13:00 частично села Ранчпар и Аракс;
10:00-13:00 частично улица Араратян в городе Веди; частично улицы Араратян, Шаумяна в городе Арарат;
10:30-12:30 частично село Востан;
11:00-15:00 села Дитак и Джрашен;
в Вайоц Дзорской области:
10:30-12:30 частично улицы Ереванян, Амбардзумяна, Нораван в городе Ехегнадзор;
10:00-13:00 частично улицы Вардадзор, Алавердян, Камо в городе Вайк;
в Котайкской области:
11:00-16:00 частично микрорайоны 7, 8 в городе Абовян; частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Нор”, “Паргевашен”, “Арав-Аревелян” (юго-восточный), частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Таргманчац, Арапня, Прошян, Сафарян; улицы Раффи, Чаренца, Исаакяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Саят-Нова, Закаряна, Егвардецу, Ара Гехецика, Паруйра Севака, Нар-Доса, Спандаряна, Шаумяна, Зоравара Андраника.