Вторник, 9 Января 2024 16:22

АрмИнфо. Правительство Армении намерено на законодательном уровне урегулировать вопросы, связанные с деятельностью музеев. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта на заседании 9 января вынесла положительное заключение по проекту закона «О музеях» и по поправкам в Кодексе об административных правонарушениях.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра МОНКС Альфред Кочарян, принятие пакета обеспечит скоординированную деятельность по сохранению и защите культурного наследия. В целях разработки проекта закона министерством изучены законодательные акты, регулирующие музейную сферу ряда стран, отличающихся уровнем развития музейного дела - Канада, США, Великобритания, Франция, Германия, Латвия, Япония, а также законодательства, регулирующего музейную работу стран СНГ.

В законопроекте также применен Кодекс профессионального поведения музейных работников, принятый Международным советом музеев, действующий в рамках ЮНЕСКО. Законопроектом регулируются вопросы, связанные с созданием музеев, независимо от форм собственности, и их управлением. В документе, в частности, определены и конкретизированы цели и принципы создания музеев, четко оговорены основные понятия. Представленный проект регулирует не только отношения с государственной музейной коллекцией, но и с частными музеями.

Законопроект регламентирует принципы передачи негосударственных культурных ценностей в государственные музеи Республики Армения на временное хранение, пополнение музейных фондов музейными предметами, их учет и пропаганду. Уточнен порядок аккредитации и статус музеев.