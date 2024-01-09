Вторник, 9 Января 2024 16:19

АрмИнфо. По делу об убийстве военнослужащего- контрактника Минобороны Армении на боевой позиции задержан солдат-срочник.

<Из Варденисского отдела Военной полиции Министерства обороны РА поступило сообщение, что 9 января 2024 года, около 06:20, военнослужащий-контрактник К. К., ответственный за боевую позицию, получил смертельное огнестрельное ранение в результате выстрела из автомата на той же позиции, расположенной на охраняемом участке N-й воинской части Министерства обороны РА.

По предварительным данным, огнестрельное ранение нанес военнослужащий срочной службы, несущий боевое дежурство>, - сообщает Следственный комитет РА. Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 155 УК РА. Сформирована следственная группа.

По решению органа, осуществляющего производство, на основании обоснованного подозрения в совершении вышеуказанного преступного деяния задержан солдат-срочник.

Был произведен осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается. Для выяснения всех обстоятельств дела предпринимаются все необходимые доказательные и иные процессуальные действия.